Ñublense no logra mejorar y este domingo sufrió una dolorosa derrota ante Unión Española. Los Diablos Rojos cayeron por 5 a 3 ante los Hispanos en un partido que estuvo marcado por lo ocurrido con Lorenzo Reyes.

El volante fue titular y se mantuvo en la cancha hasta los 82′ minutos de juego, cuando el partido estaba 4 a 3. En su salida de la cancha realizó un gesto que causó indignación de los hinchas y generó una ola de críticas.

Sin embargo y con el pasar de las horas el mediocampista decidió sacar la voz. Fue a través de sus redes sociales donde, para acaba con los problemas, aclaró a quién iba dirigido su actuar.

Lorenzo Reyes revela la razón detrás de su polémico gesto ante Unión Española

Lorenzo Reyes fue expulsado y se retiró de la cancha con un gesto contra una de las tribunas del estadio. Esto generó la inmediata reacción de los presentes en la hinchada de Unión Española, quienes no dudaron en gritarle de todo.

Pero luego de horas de la polémica, el volante decidió explicar los motivos detrás de su reacción. A través de su cuenta de Instagram el Lolo reflexionó al respecto con frases dirigidas a los que lo atacaron.

“¿Por qué inventan tantas cosas? ¿Por qué les gusta hablar tanto de los demás? ¿Por qué quieren hacer tanto daño? Eran preguntas que me hacía antes. Ya no me las hago porque entendí y es simplemente porque no son felices con sus vidas y quieren que los demás tampoco lo sean y quieren hacer daño”, señaló.

Tras ello, Lorenzo Reyes detalló para quién fue su actuar. “El gesto que hice después de la expulsión fue a los cinco tontitos que empezaron a escupir cuando salía de la cancha”.

“No fue ni al estadio Santa Laura, no fue a los hinchas de Unión Española, sino que fue específicamente a esos cinco tontitos que estaban escupiéndome. No se les puede llamar hinchas, son las típicas personas que sólo van a hacer daño a los estadios, no van a apoyar a su equipo”, añadió.

Finalmente Lorenzo Reyes llamó a la calma a los Diablos Rojos. “No nos han salido bien las cosas como equipo y le pedimos disculpas a los hinchas de Ñublense que nos apoyan siempre. Sólo les podemos prometer que trabajaremos más fuerte para que las cosas mejoren”.

¿Cuáles son los números de Ñublense esta temporada?

En lo que va de temporada 2024 en el Campeonato Nacional, Ñublense ha disputado un total de seis partidos. En ellos ha conseguido dos triunfos, un empate y tres derrotas, sumando siete puntos que lo tienen en el puesto 11 de la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Ñublense?

Ñublense intentará volver al triunfo este fin de semana en un duelo clave. El sábado 6 de abril a las 15:00 horas los Diablos Rojos reciben a Colo Colo por el Campeonato Nacional 2024.

