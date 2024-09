Deportes La Serena por fin puede gritar “¡Campeón!” en la Primera B. Este domingo y en un partido muy complicado, los Papayeros derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Recoleta para asegurar el título y así conseguir el ascenso a la Primera División.

Erwin Durán ha liderado una campaña histórica junto al cuadro granate en la que ha contando con sólo con un gran plantel, sino que también con ayudantes claves. Uno de ellos es Arturo Sanhueza, al que tuvo como dirigido tiempo atrás y ahora lo sumó a su cuerpo técnico para alcanzar la gloria.

El ex volante de Colo Colo le dio un giro a su carrera tras colgar los botines para ponerse el buzo y lograr este domingo su primera gran alegría. Una que lo lleva a mirar con emoción el pasado y todo lo que ha significado dar este paso.

Arturo Sanhueza y su emotiva celebración del ascenso con Deportes La Serena

Si bien se retiró como jugador, Arturo Sanhueza sigue ligado al fútbol y de qué manera. El Rey fue reclutado por Erwin Durán para el cuerpo técnico de Deportes La Serena y este domingo se emocionó como uno más de los jugadores tras asegurar el ascenso a Primera División.

Arturo Sanhueza y Deportes La Serena celebraron el título que les da el ascenso a Primera División este domingo. Foto: Photosport.

“El mérito es de los futbolistas, uno llegó con una idea junto al profe. Nos conocemos de cuando me pidió ir a Fernández Vial y generamos este vínculo. Gracias a Dios salió de la mejor manera”, comenzó señalando en TNT Sports. “Hay tips que pudimos darles, pero lo importante son los futbolistas. Todo lo que uno planifica depende de los futbolistas así que agradecerles a ellos, que se entreguen por este proyecto difícil. Teníamos el convencimiento de que, con los matices que podíamos dar, entregaran lo que entregaron. Vaya menos batidas y lo que da el ser muy profesional”.

En esa misma línea, Arturo Sanhueza se refirió a cómo se vive ahora desde la otra vereda. “Feliz y contento, con tranquilidad pero contento. Se vive diferente desde este otro lado, pero igual de feliz que con los títulos que me tocó conseguir como futbolista”.

“Es un mérito de los futbolistas que se dejaron entrenar y permitieron entregar lo mejor de cada uno. Con algunos me enfrenté, con otros fuimos compañeros y les generamos mucha confianza de lo que es ser profesional. Ellos lo entendieron, no sería adecuado destacar a uno por sobre otro (…) Me tocó convivir con los que no iban en el once inicial, pero fueron importantes para que estos futbolistas fueran protagonistas y así sacar los partidos adelante”, añadió.

Arturo Sanhueza no se quedó ahí y destacó la fuerza que ha tenido el plantel para aguantar incluso las cosas fuera de la cancha. “Acá han pasado esas situaciones y más, lo de Martín Villarroel que venía jugando y se lesiona. Lo conozco de pequeño entrenando con Moisés. Se genera un vínculo, con Ethan hace poco fuimos compañeros, con Diego Sanhueza ayudándolo para crecer, con Seba Díaz compañeros campeones en Temuco. Con el profe Cristóbal que trabajaba con Hernán Torres en Colo Colo. Son muchas situaciones que pudieron pasar”.

“Cortés es un futbolista muy proyectable sufrió una lesión, son muchas situaciones con las que hemos tenido que convivir. Lo que más pedidos fue entregarse a esta profesión, que así llegarían los logros. Sufrimos con las lesiones, Verón venía para ser aporte y se lesionó también. Lautaro Rinaldi que decidió partir. Son muchos los que hicieron la fuerza. Me tocó convivir y hacerles entender que elegíamos a unos y, más allá de la elección del profe, lo importante era generar una interna que permitiera subir el nivel de los futbolistas”, complementó.

Consultado por si seguirá en el equipo en su regreso a Primera División, el Rey Arturo fue cauto. “Sabíamos que se podía conseguir, estamos contentos y ahora vamos a ver lo que conlleva el salir campeón. No es fácil la Primera División así que hay que analizar muchas cosas. Yo tengo buena relación con el profe, con Cristóbal, con Jonathan Rivero que es parte fundamental. Lo tenemos que analizar para ver qué hacemos de aquí en adelante. Es una carrera diferente, primera experiencia de salir campeón así que vamos a ver qué pasos seguimos”.

Pero tras ello, Arturo Sanhueza se emocionaría al recordar los esfuerzos familiares que hizo. “Acá lo primero es dar las gracias a Dios por dejarme vivir este momento, después a la familia, mi esposa, mi hija, mi hijo que por ahí nos tuvimos que separar para comenzar mi carrera de entrenador. Mi hija es grande y tiene que estudiar, mi hijo se vino a probar. Mi esposa va y viene para no estar tanto tiempo solo”.

“Ellos son los que más sufren, mi madre también, pero son los que quieren que te vaya bien. En los momentos buenos y malos hay que tener la tranquilidad para saber que esto son los futbolistas”, agregó.

Finalmente tuvo palabras de agradecimiento para Claudio Borghi, un pilar desde que asumió como ayudante técnico. “Primera experiencia no es fácil, indudablemente se abren expectativas y uno tiene que tener la tranquilidad. Me gustaría enviarle un mensaje a Claudio que ha estado atento a mi carrera, siempre conversamos y una palabra de apoyo en lo que pueda hacer”, cerró.

¿Cuál es el próximo partido de La Serena?

Arturo Sanhueza y Deportes La Serena ahora buscarán seguir con su gran racha en la Primera B. El sábado 5 de octubre desde las 15:00 horas los Papayeros visitarán a Unión San Felipe.