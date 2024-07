El ex portero Johnny Herrera tuvo una sincera conversación en el programa de YouTube El Legado, que conduce el ex arquero Marcelo Ramírez, donde se conversaron de muchos temas con mucha sinceridad.

Uno de ellos tuvo que ver con el fatídico accidente con resultado de muerte que protagonizó Herrera en el año 2009, donde revivió el momento y los sentimientos que tuvo que pasar por su culpabilidad en el hecho.

“Es parte de los avatares que te pone Dios. Siempre lo dije, obviamente que lo pasé muy mal. Es una de las penas más grandes después que, en esa época, había fallecido mi hermano. Era como mi papá y esa ha sido la pena más grande y, después del accidente, otra pena tremenda y le preguntaba a Dios por qué me había tocado a mí”, comentó Herrera.

Johnny Herrera pidió perdón por el accidente

El portero, que en ese tiempo estaba en el Audax Italiano, asegura que tuvo que sacar fuerzas para poder seguir adelante después de un evento tan trágico, pero que lo hizo acompañado de su familia, en especial de su mamá.

“Vinieron varios consejos, estaba mi mamá que fue el sostén que me mantuvo en pie. Cuando me la encontré lloré desconsolado mal, creía que era una pesadilla. Tenía una frase típica que muchas veces me decía, ‘dale que Dios aprieta, pero no ahorca’. Me la decía muchas veces, me la dijo primera ve y después me la recordaba”, recordó.

Johnny Herrera tocó uno de sus grandes dolores de vida.

“Cuando vuelvo al Audax, donde no quería que mis compañeros estuvieran sufriendo por mi, porque era muy querido. Cristián Reynero me dice, una frase que no se olvida, ‘hue.. este será tu mejor año por lejos’. Termina el año y me compra la U”, detalló.

Pese a todo, asegura que es algo que lo marca para toda la vida, que pidió disculpas en su momento y que trató de siempre sentir el dolor de esa familia, comparándolo con la muerte de su hermano.

“Son de esas cosas que te marcan la vida, obviamente no se lo deseo a nadie. Fue una pena tremenda, no solo para mí, para todo mi entorno también. Perdí a un hermano, puedo dimensionar lo que la familia de la niña sufrió. Pedí disculpas inmediatamente después del accidente y era lo único que podía hacer en su minuto, más allá de la responsabilidad, fue un momento duro de mi carrera, pero por todo lo que pasé antes, pude salir adelante”, cerró.

Revive el momento de Johnny Herrera:

