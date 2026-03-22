Coquimbo Unido rescató en empate en su visita a Colo Colo por el estreno de la Copa de la Liga. Alejandro Azócar, quien reemplazó a Cristián Zavala, encontró la igualdad en el Monumental para repartirse puntos.

El encuentro no fue del todo cómodo para los piratas y menos para el mismo Zavala, quien recibió la furia de los hinchas del Cacique. Se escucharon pifias cuando su nombre apareció en la formación titular, cada vez que tocó un balón y cuando salió de la cancha a los 71′.

El atacante no quiso referirse a cómo sintió su regreso al Monumental, pero su técnico, Hernán Caputto, tuvo palabras de apoyo para el momento que vivió.

En conferencia de prensa, el DT de Coqumbo dijo que “es difícil para los futbolistas cuando pasan de un equipo a otro o pasan cosas como lo que Zavala quiere a Coquimbo. Él se formó acá, estuvo muchos años acá, lo conozco de selecciones juveniles“.

Esto le dijo el entrenador de Coquimbo a Cristián Zavala | Photosport

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Hernán Caputto reacciona a las pifias a Cristián Zavala en el Monumental

“Me imagino que no debe ser de gran gusto, pero tenía que vivirlo. Es como todo, en algún momento tiene que vivirlo para darle el peso y tener la vivencia de qué es lo que pasaba“, sumó después Hernán Caputto.

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“Probablemente, al vivirlo, sabe lo que pasó y lo sabrá administrar mejor. Esto es parte de, es muy normal en el fútbol“, explicó también.

“Cristián Zavala es un joven espectacular y está ganando sus primeros minutos después de un tiempo, entnces era importante que, más allá de cómo lo haga, sumara minutos en un reducto difícil y viviera este momento (de volver al Monumental)“, concluyó el entrenador pirata.