Este jueves por la noche el mercado de refuerzos del fútbol chileno explotó con el posible regreso de Junior Fernandes a los pastos nacionales. Los rumores apuntaban a que el delantero de 36 años dejaba el Esenler Erokspor de la Segunda División de Turquía para volver a Palestino.

Sin embargo, hoy por la mañana ya estaba confirmado que todo había sido una confusión, y el que volvía a Palestino es Julián Fernández, el mediocampista argentino que ya militó en los árabes entre 2017 y 2019.

En conversación con Deportes en Agricultura, el entrenador de Palestino, Lucas Bovaglio, se refirió a la confusión relatando cómo se enteró y descartando oficialmente el trascendido.

“Lo de Junior Fernandes no sé de dónde salió, fue un nombre que jamás hablamos en el club. No es un jugador que interese en Palestino”, dijo Bovaglio.

Junior a Palestino… “Me lo contaron en la mañana”

Agregó que “no sé de dónde salió y no quiero faltarle el respeto al jugador. Yo no tengo redes sociales, pero esta mañana me comentaron cuando llegué al club”.

Bovaglio revela cómo vivió el erróneo fichaje de Junior Fernandes en Palestino.

“Mis colaboradores me dijeron que salió en todos lados ayer, yo lo que interiormente pensaba, como regresa al club Julián Fernández, puede haber una conexión ahí para la confusión”, complementó.

El deté del cuadro tetracolor sentencia que “Junior Fernandes no es un nombre que hayamos hablado en Palestino. Hay puntos en común por ser Julián Fernández el que vuelve, pero honestamente no es real lo que trascendió”.

Cabe recordar que Junior Fernandes también había jugado en Palestino el 2011, cuando llegó desde Magallanes, previo a su primera estapa en Universidad de Chile.

