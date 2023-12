Damián Muñoz no puede encontrar club y se queja de los técnicos extranjeros

Mientras Colo Colo y Universidad de Chile buscan entrenadores, y el resto de los equipos del fútbol encuentran a sus adiestradores para la próxima temporada, Damián Muñoz sigue sin recibir algún llamado para dirigir en el fútbol chileno. El ex DT de Curicó Unido contó su caso a Las Últimas Noticias.

“He estado buscando trabajo, pero había una cláusula que me impedía dirigir en los dos primeros meses. Después con los cambios en los clubes no tuve posibilidades en Primera. Tuve algunos llamados en Primera B, pero al final no se concretó nada”, dijo el entrenador chileno.

“Pensé que a final de año iba a tener una mayor respuesta o llamados por lo hecho en Curicó, pero ha costado que me llamen. En eso estamos, tratando de generar contactos. No es muy amplio el mercado (en Chile), por lo que todo se hace más difícil”, continuó.

Muñoz salió del cuadro tortero el pasado 17 de mayo, justo después de vencer a Colo Colo en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023. Desde entonces, no ha tomado otro club. Pensó que su campaña en Curicó, elenco con el que logró la primera clasificación a Copa Libertadores, lo ayudaría a encontar su siguiente desafío.

“De repente este tema es así. A veces, cuando se cae un entrenador en algún lado se pueden abrir las posibilidades para uno, pero lo ideal sería encontrar algo a fin de año, para poder hacer el equipo y llevar el proyecto de acuerdo con nuestra idea”, siguió.

Pero la situación es compleja. “Quedan pocos clubes en Primera, igual que en Primera B. He tenido algunas entrevistas. Ojalá pueda tener una buena respuesta dentro de los días que quedan del año. Es complejo, porque también hay que tener la llegada con los clubes y los contactos. Entonces, a veces, no es tanto por capacidad, Sino que por cómo uno puede llegar a los clubes”, cerró.

La queja de Damián Muñoz por los entrenadores extranjeros

Damián Muñoz aseguró que a los técnicos extranjeros se les dan mayores oportunidades, a veces con menos trayectoria, que a los nombres nacionales.

“Eso viene pasando hace tiempo. A veces vienen entrenadores del extranjero que no tienen mucha trayectoria, pero acá se les abren las posibilidades en Primera. El mercado está así y uno trata de hacer un buen trabajo para llegar a un club”, concluyó en su diálogo con LUN.

Su colega de profesión Jaime García también hizo una crítica similar en los últimos días. “Hay que cortarla. Los técnicos chilenos tenemos la capacidad. Lo que pasa es que a veces queremos que nos esperen. En su momento, el presidente de Ñublense me esperó, con buenos y malos resultados, y vimos crecer”, comentó a D Sports.

