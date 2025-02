Carlos Caszely, el recordado jugador nacional, respondió a la pregunta sobre quién es el mejor futbolista de la historia en donde entregó su sincera opinión, lanzando además una fuerte crítica al favorito de muchos, Lionel Messi.

En conversación con el podcast Trisabor, el Rey del Metro Cuadrado se refirió al debate que siempre se genera sobre quién es realmente el mejor jugador que ha existido en donde los nombres que más suenan son Pelé, Lionel Messi, Diego Maradona y Cristiano Ronaldo.

El mejor jugador según Caszely

En el podcast, el exjugador señaló que quedó impresionado la primera vez que vio a Pelé en la cancha. “Tenía 17-18 años y era un monstruo, tu chocabas contra una pared. Era bueno con la derecha, izquierda, cabeceando, pegando, era completo, de otra galaxia, por eso cuando a mi me piden que diga a nivel mundial a los mejores, yo nombró a Pelé lejos, él está sentado solo en su sillón y ahí viene el resto”.

Agregando que más abajo, el segundo lugar se lo lleva Maradona, quien a su parecer no tiene comparación con Messi. “Uno cuando ve los videos y lo vio en vivo y en directo, le pegaban cada patada, pero terrible. A Messi no, no le pegan nunca, ahora está metido dentro de los primeros cinco de Sudamérica, ¿De a donde?”.

Señalando también que Messi “Es el regalón de la FIFA. Imagínate que en el Mundial de Brasil le dieron el mejor jugador del campeonato y no había hecho nada, entonces es impresionante. Capaz que ahora con el Inter de Miami lo hagan salir campeones”.

