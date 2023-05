Cobresal es el líder exclusivo del fútbol chileno. Tras vencer 1-0 a O’Higgins en la fecha 13 del Campeonato Nacional 2023, los Mineros sumaron 26 puntos y son el único puntero de la tabla de posiciones. Una situación que podría parecer sorpresiva para algunos, pero no para Alejandro Camargo.

El capitán de los legionarios sacó la voz en Al Aire Libre en Cooperativa para referirse a la notable campaña que tienen con Gustavo Huerta al mando, y deja en claro que para ellos, considerando el gran esfuerzo que realizan todos los días, no es nada raro estar solos en el primer puesto de la clasificación.

“No me sorprende ser líder. Uno trabaja para ser líder y ganar cosas. Estamos súper contentos por lo todo lo que venimos haciendo y lo que hacemos en la semana está dando sus frutos“, disparó el volante argentino nacionalizado chileno de 33 años.

Tras eso, Camargo destaca que “nos hemos hecho bastante fuertes acá (en El Salvador). Hemos sabido cómo manejar los partidos, pese a que por ahí vienen y se meten atrás o tratan de hacer tiempo. Lo hemos sabido tomar y maduramos bastante en el juego; esa capacidad de que si no se puede (atacar) hay que defender. Esperamos seguir triunfando y estar arriba“.

Al ser consultado por la pausa que significará la fecha FIFA de junio, Camargo apunta que “si seguimos así y estamos arriba nos va a venir bien. Hemos estado haciendo un trabajo espectacular, día a día, partido a partido, vendrá bien un poquito de aire”.

Con respecto a su rol en el equipo, explica que “anteriormente cumplía solo una función, que es lo que genera ser volante central, pero acá el profe Huerta me ha dado un poco más de libertad a la hora de asomar en el área rival, probar de afuera. Acá en la altura la pelota va distinto. También me encuentro en un momento personal donde me encuentro muy bien físicamente, me da el aire para ir y volver para subir cada tanto al ataque”.

Sobre el rol de Gustavo Huerta, Camargo lo llena de elogios. “Él es súper comprensivo, sobre todo por la ciudad donde estamos, que a veces uno hace un mal entrenamiento y se lo lleva a la casa porque no tiene la distracción de otros lugares. Lo que él hace es estar en el día a día y ver esos detalles. Te conversa; se encarga de darte la confianza. No importa si te equivocas, sino que lo sigas intentando. Ha sacado lo mejor de cada uno y habla bien de él, porque también se preocupa que estés bien fuera de la cancha”, apuntó.

“Todos damos lo mejor, aunque somos un plantel corto. Los chicos nuevos que vinieron se acoplaron bastante bien y están cumpliendo su función, tanto a los que les toca entrar como los que están afuera”, sumó.

“Nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra e ir paso a paso, como lo estamos haciendo. Tranquilos, no creernos más de lo que somos y primero terminar esta primera mitad de la mejor manera; después se verá cómo sigue todo”, concluyó Alejandro Camargo.