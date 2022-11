Yorman Zapata fue uno de los jugadores destacados que tuvo Magallanes en la primera rueda casi perfecta que tuvo la Academia en el Campeonato Ascenso 2022. Y los carabeleros lograron el objetivo, aunque lo hicieron con una exigua ventaja ante Cobreloa. Una vez que materializaron el título y el regreso a la élite del fútbol chileno, los integrantes del plantel se pusieron en fila para otra cosa, además de recoger la medalla.

Recordarle a David Escalante la premonición fallida que dio el 26 de septiembre, cuando los Zorros del Desierto alcanzaron la cima en la tabla de posiciones. "Se van a caer, saldremos campeones y los vamos a eliminar de la Copa Chile", afirmó Chiquito luego de la victoria ante Unión San Felipe. Por cierto, nada de eso ocurrió.

Poco a poco, desde el vestuario del primer tricampeón del balompié nacional reconocieron que esas palabras tocaron el orgullo del plantel. Primero lo hizo Nicolás Núñez, el director técnico que cerró la temporada con dos estrellas, pues el Maga también se quedó con la Copa Chile tras vencer a Unión Española en la tanda de penales. "Ser soberbio inyecta al rival", dijo el DT-amigo del Manojito de Claveles.

Luego fue Felipe Flores quien le cayó al espigado atacante loíno. Iván Vásquez también tuvo algunas palabras que decir en torno a los dichos del ex centrodelantero de Santiago Morning, Ñublense y A.C. Barnechea. Y al cabo de la paliza que Deportes Copiapó le dio al elenco calameño como visitante para ganar el boleto a la división de honor, fue el velocísimo Zapata quien sacó su turno para refregarle a Escalante el desenlace de la temporada.

A través de sus Instagram Stories, el atacante colombiano de 22 años compartió un video de la cuenta Out of Context Chile que recoge las declaraciones de Chiquito. El extremo cafetalero, quien todavía tiene una opción de repesca para volver a Universidad Católica, no escribió nada. Sólo dejó correr la declaración, una muestra evidente de que lo único que provocó ese arranque del goleador de los mineros fue estimular a los rivales directos.