Jorge Pellicer le tira la presión a la U: "No debe pasar nada más que ganar por sus cabezas y así lo vamos a enfrentar"

Universidad de Chile sale este sábado a jugarse una final ante Unión Española. Los azules reciben a los hispanos obligados a ganar, en un duelo marcado por el debut de Jorge Pellicer tras la salida de Ronald Fuentes.

El técnico hará su debut al mando del cuadro de Independencia en un encuentro complicado, ya que el elenco estudiantil necesita sumar de a tres para no complicarse con el descenso en la tabla ponderada. Pero también intentando dejar atrás lo hecho por su colega en la banca.

Este jueves Pellicer conversó con el sitio oficial de Unión Española y dio luces del trabajo en sus primeros días con el plantel. "Nosotros tenemos que basarnos en presentar el aspecto positivo que veo, una dinámica que me interesa, con una mixtura interesante desde el despliegue y precisión en el ataque. Los veo compenetrados con brindar el mejor partido y postular a traer los tres puntos a Santa Laura".

Jorge Pellicer hará su debut como técnico de Unión Española ante la U. Foto: Agencia Uno

El técnico también abordó el presente de los azules, a quienes les tiró toda la presión del partido. "La U debe estar pensando de que le sirve ganar los puntos ante Unión, no debe pasar nada más por la cabeza y así lo vamos a enfrentar".

Respeto a Ronald Fuentes

Pellicer llegó a Unión Española a tomar el lugar de Fuentes, quien mantuvo al equipo peleando en la cima pero que no logró repetir en la segunda rueda. "Hoy debemos tratar de devolver a Unión a los mejores niveles que obtuvo Ronald, porque fueron muy buenos", lanzó el DT.

"Durante toda la primera rueda. Eso se oscureció en algún momento y la capacidad de sacar resultados cambió, lo que significó que no pueda postular al título a pesar de que hoy no hay nada cerrado. Ese análisis no lo haré yo, pero si puedo decir es que la proyección en la primera fase de mi trabajo es llevar a Unión a los mejores niveles como con él, porque ahí gusto y ganó", agregó.

Finalmente Pellicer aseguró que su misión es darle caza a Unión La Calera para quedarse con el segundo lugar. "Nosotros queremos alcanzar al que está más arriba. Ojalá podamos, pero va a depender de ellos y sus resultados. Con ese norte nos aseguraríamos Copa Libertadores".