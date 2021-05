Thomas Galdames: "Estamos convenciendo a Benja para jugar los tres por Chile"

Thomas Galdames se ha afirmado como un estandarte de la defensa de Unión Española, demostrando que está capacitado para seguir los pasos de su hermano Pablo que partió de la tienda hispana a jugar a Vélez Sarsfield.

En conversación con La Redgoleta de Redgol, aseguró que "me encantaría partir, siempre estoy hablando de ese tema con mi papá y mi representante. Si me llega alguna oferta feliz, priorizaría Brasil o Argentina. Esperemos que se pueda dar".

Sin embargo, su gran deseo en el fútbol es otro: compartir camarín de la Selección Chilena con su hermano mayor Pablo y el más pequeño, Benjamín. Eso sí, el último ha decidido representar a México (nació en ese país), por lo que en la casa intentan persuadirlo para que se decida por la Roja.

"Lo estamos convenciendo para que se cambie de Selección, pero no quiere. En Chile no lo han tenido en cuenta, eso le dolió y cuando vino México a buscarlo mostraron mucho interés. Eso le llamó la atención, se siente valorado. Además, cuando lo llaman de México, justo empezaron a llamarlo de Chile. Pero ojalá lo convenzamos para que se cambie y podamos jugar los tres en la Selección", indicó Thomas.

Ve de cerca la evolución de Benja pues es su compañero de equipo en la Unión, a pesar de que ahora no está jugando por temas dirigenciales. "Aún no renueva y la oferta que le mandaron no le conviene. Es poca plata por muchos años. Está para más cosas. Es fome, como familia lo hemos dejado todo por Unión Española y pareciera que no nos devuelven la mano. Benja está triste, le ha costado, pero tiene que prepararse para su próximo equipo en caso de que no siga en Unión en diciembre", sostuvo el defensor, agregando que "entrena con nosotros, pero hay una orden de arriba de que no sea citado hasta que renueve su contrato. No puede hacer nada más. Lo vieran entrenar, es una locura. Es el que mejor marca en los GPS, termina de entrenar y sigue. Lo único que quiere es jugar, cuando ve los partidos en la casa le da pena. Pero es lo que le tocó, debe asumir como persona adulta".

Finalmente, alabó lo que ha hecho Pablo en el fútbol argentino, lo que le valió ser convocado para la Selección Chilena. "Nos juntamos a verlo como familia, comemos algo rico y así nos apoyamos entre todos. Es lindo compartir, ver que ha crecido tanto en Argentina, más ahora con el llamado a la selección que tanto lo buscaba. Trabajó mucho y estamos orgullosos como familia".

Además, indicó que "ahora la intención de Pablo es jugar en Europa. Queda libre de Vélez y le toca trabajar a Leo Rodríguez (el representante) para ver si consigue una linda oportunidad para él. Es un volante elegante".