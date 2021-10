Abogado de Nelson Acosta: "No recibe a nadie porque no reconoce a nadie, el Alzheimer lo tiene perdido"

El viernes pasado Nelson Acosta, ex técnico de la selección chilena, fue ingresado a la Clínica Isamédica de Rancagua, donde se mantiene en la UCI debido a sus problemas de salud.

Miguel Planas, abogado del ex entrenador, se refirió a su estado actual y lamentó que en los últimos años no hayan reconocido su trayectoria en el medio del fútbol chileno.

"Todos saben mi cercanía con Nelson y su familia. Cuando empezó su proceso de memoria, no hubo nadie que se haya acercado a él. Esa es la verdad. Ni siquiera la ANFP", señaló.

"Nelson Acosta fue un técnico destacado en Chile. Él obtuvo lo que nadie más ha obtenido. Pasó a segunda fase en un Mundial, lo mismo que Bielsa, de quien tanto se acuerdan, trajo la medalla olímpica de Sidney. Tiene una trayectoria destacada y nunca recibió un reconocimiento de la ANFP", añadió.

Luego, detalló: "Hace algunos años, la ANFP reconoció a todos los jugadores de Francia 1998 y a Nelson, no. Los jugadores recibieron un pase gratuito para asistir a los estadios y el único que no lo recibió fue Nelson. Eso lo tenía dolido. Fue una de las cosas que más le dolieron antes de entrar en el proceso que todos conocemos".

"Una cosa es decir que estoy preocupado y otra cosa es, efectivamente, preocuparme. En general, el fútbol chileno nunca ha estado cerca de Nelson; ahora ya no puede", sentenció.

Planas explica que Nelson Acosta tiene un Alzheimer avanzado y normalmente no sale de su caso en el campo en San Vicente de Ragua Tagua. "No recibe a nadie porque no reconoce a nadie. No tiene sentido", revela.

Finalmente, detalla: "Físicamente, siempre ha estado impecable. Su problema es de salud mental. El Alzheimer lo tiene bastante ‘perdido’, por decirlo así".