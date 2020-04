Pato Yáñez confiesa su amor por un equipo en El Que Calla, Astorga de RedGol: “Soy de Everton desde chico”

Patricio Yáñez habló de todo con El Que Calla, Astorga, de RedGol. Y uno de los temas que abordó fue los comentarios que hace la gente sobre su trabajo en los medios.

“Es curioso porque a mí me pasaron anécdotas llegando al estadio Monumental, desde que partí en la radio y la TV, había gente de Colo Colo que me decían 'eres anti Colo Colo', '¿por qué le tienes mala a Colo Colo', y eso a mí me movía y decía no es que sea anti o pro Colo Colo, solo trato de ser objetivo”, relató.

Pero también le pasa en la otra vereda. “Entonces cuando los hinchas de la U te escuchan dar una opinión y un análisis no es positivo, como estuve un año ahí y por la forma como salí, evidentemente la gente se pone una venda en los ojos y piensa que soy anti Universidad de Chile y eso no es así”, complementó.

“Lo quiero refrendar con la opinión de los jugadores que para mí es lo más importante, en conversaciones de café o en el aeropuerto ellos sienten la objetividad. Si lo hago bien o mal, si me equivoco en el análisis, eso lo acepto, pero que digan que soy anti Colo Colo, anti Universidad de Chile, anti San Luis, etc. me parece que no corresponde, siento que hay un pensamiento así por lo que yo viví en la U”, explicó.

¿Y su corazón de qué color es? “Yo soy hincha de Everton desde chico, yo seguí la maravillosa campaña del 76 y tuve la oportunidad de asistir a algunos partidos. En algunos saltaba el muro de arriba del cerro y a veces no tenía plata para pagar la entrada e ingresaba tempranito porque no sabíamos cómo entrar. Seguí casi toda esa campaña en terreno en el Sausalito y los partidos de visitante con la radio siempre”, confesó.

“Después a San Luis de Quillota le guardo un cariño muy distinto porque es el cariño de quien te dio la opción, de quien te crió, yo rompí el cascarón familiar, me apoyaron mucho”, remató.

Pato Yáñez en San Luis de Quillota.

“ME GUSTARÍA PELLEGRINI EN LA ROJA, PERO DIRÍAN QUE ES FOME”

Pasando a otra materia, el mundialista no ocultó su deseo para la Roja en caso de que no tuviera técnico, claro está.

“En estos momentos, si uno dijese que Rueda no está, siento que Manuel Pellegrini tendría mucha contra, pero me gustaría que él estuviese al mando de la selección”, manifestó el Pato.

Eso sí, advirtió que “tiene mucha contra por parte de los periodistas, me imagino que mucho por la parte futbolística que dicen que no les gusta como juega Manuel Pellegrini, comparto aquello en el sentido que pueden haber opiniones muy encontradas al respecto, pero me parece que le daría un salto importante, ya que ayudaría a ordenar el sistema de las categorías inferiores de la selección chilena, y como técnico creo que le daría un prestigio importante”.

Manuel Pellegrini, el candidato de Pato Yáñez para la Roja. (Foto: Agencia Uno)

“Sé que un porcentaje altísimo dirá que Pellegrini juega fome, que sus equipos no tienen vértigo, no tienen profundidad, sus equipos no demuestran absolutamente nada, yo acepto que exista esa posición, pero en este momento yo pondría a Manuel Pellegrini al mando de la selección”, profundizó sobre lo mismo.

Finalmente, Yáñez dijo que “lo primordial es el liderazgo, el respeto. Yo creo que cuando tienes un buen trato hacia un jugador y eres empático con él, sobre todo en un plantel como el de Chile que ha conseguido tantas cosas, puedes ser un entrenador respetado y eso es Manuel Pellegrini”.