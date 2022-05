La actual temporada de la Primera B no ha estado exenta de polémicas. La última fue el gol cobrado a favor de Cobreloa que no estuvo ni cerca de la línea horizontal del arco de Santiago Wanderers, y antes también se vieron goles fantasmas a favor de Rangers y Deportes Copiapó.

Las críticas han caído sobre los árbitros y varios han pedido que se implemente el VAR en la lucha por el ascenso para evitar todo tipo de dudas. Aunque el presidente de la ANFP, Pablo Milad, descartó que esta tecnología llegue a la Primera B, sí prometió que se tomarán medidas para evitar estos famosos goles fantasmas.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el mandamás del fútbol chileno confirmó que se implementará el sistema de alarma de traspaso de línea. Esta tecnología envía, en menos de un segundo, una señal al reloj de pulsera usado por el árbitro en caso de que exista un gol.

"Según los últimos hechos acontecidos, con goles cobrados cobrados y no cobrados, nosotros vamos a implementar, principalmente en la Primera B, el sistema de alarma de traspaso de línea, una señal que va conectada directamente con el árbitro principal del partido. Eso va a evitar estas interpretaciones de si entró o no de una forma más objetiva", anunció Milad.

Por ahora no habrá VAR en la Primera B

Milad, quien hace poco propuso la idea de reducir los partidos con VAR en el Campeonato Nacional, descartó la posibilidad de implementar esta tecnología en la Primera B. Según comentó el presidente de la ANFP, el VAR está al debe en la Primera División.

"El VAR tiene que mejorar mucho todavía y es un problema que no tenemos solo en Chile, he estado hablando con presidentes de federaciones de todo el mundo y tienen los mismos problemas con la interpretación del VAR. Tenemos que mejorar, que la tecnología pueda cubrir errores humanos", comentó Milad.

"Estamos al aposte de que salga una nueva tecnología suplementando las falencias que se tienen, como la línea del offside, que la traza un ratón y no electrónicamente. Los puntos verticales aparecen por el VAR, pero no el trazo de la línea, la que a veces se ve no equilibrada. Hay varios factores que tenemos que mejorar", concluyó.