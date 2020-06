Notable: Paulo Flores confirma anécdota contada por Guarello y muestra el reloj que le regalaron en Francia 98

Hace unos días Juan Cristóbal Guarello contó una anécdota de Paulo Flores, a quien sacaron del partido de Chile e Italia durante el Mundial de Francia 98. En ese tiempo, el relator trabajaba en Golazo Monumental y no tenía credencial con derechos de transmisión.

“Sí, fue tan así como él cuenta… yo me saco el sombrero con Juan Cristóbal, muchos lo critican, que es de tal forma, pero no tiene pelos en la lengua. Nunca he trabajado con él, pero nos hemos cubierto las espaldas muchas veces. Él era el enviado de Chilevisión en ese momento y él cuenta todo. Habíamos canales y radios que no tenían los derechos para transmitir, sí para cubrir, pero éramos muy segregados y había que cumplir tal cual, si no, fuera”, contó Florete adelantando su nuevo programa en RedGol.

Agrega: “recuerdo que aquella oportunidad me llama Ricarte Soto y me dice ‘estamos cagados, Florete. No vas a poder relatar porque no tienes la credencial, pero tienes para ver el partido y conferencia, y necesito que despaches minuto a minuto lo que esté pasando”.

Complementa que “me metí, pasé casi todos los controles y me encuentro con Harold Mayne-Nicholls, que era el jefe de prensa para el grupo de Chile, de la FIFA. Andábamos con el gordo Campusano y tenía la misma credencial que yo. Para informar, teníamos caseta. Empieza el partido y empiezo a relatar”.

Y el sabroso relato continúa: “Marco Antonio Cumsille, que después lo hablamos, nos ve y le dice a Harold que nos saque porque no tenía los derechos. Vino con dos guardias y nos sacó. Nos dijo que no hiciéramos la del bandido relatando de frente a la cancha, pero que nos consiguiéramos un televisor y relatáramos frente a la TV. Démosle entonces”.

Salas y Zamorano en el recordado partido contra Italia.

Eso fue el preludio, porque lo que vino después fue un verdadero espectáculo del chileno en la sala de prensa, una performance que incluso le trajo beneficios a Florete.

“Ahí sale el famoso video de Ramón Ulloa, donde empiezo gritar el gol de Chile y celebro como el Matador. Yo haciendo el show y Ramón me empieza a meter el micrófono de Canal 13. Se acerca más y me dice ‘sigue más, tienes la cagada a todo trapo’”, narra.

Sentencia que “termina el primer tiempo y teníamos 100 personas aplaudiendo… termina el partido, y rumbo a camarines me encuentro con alguien de la delegación francesa y me habla en perfecto español: ‘¿Paulo Flores? Usted ha sido elegido como el mejor relator del partido de Chile con Italia. Tomne un regalo’… y me pasa un reloj”.