Este domingo se pondrá termino a la primera parte del Campeonato Nacional 2021,no obstante, el próximo miércoles se dará inicio a los duelos correspondientes a la segunda rueda del torneo, por lo que podrán debutar los jugadores que no estaban inscritos al inicio de la temporada.

Esto permitirá que varios clubes se refuercen de cara a la segunda parte del torneo nacional, no obstante, para que eso ocurra, deben cumplirse una serie de reglas ya establecidas en las bases del Campeonato Nacional de la Primera División 2021.

¿Cuándo comienza y hasta cuándo se pueden inscribir jugadores?

El plazo de inscripción de nuevos jugadores comenzará este lunes 23 de agosto, mientras que la duración del mismo, se mantendrá según el artículo 13° de las bases del campeonato hasta el día hábil anterior al inicio de la 21° fecha, es decir, según el calendario publicado por la ANFP, será el próximo sábado 11 de septiembre.

¿Cuántos jugadores se pueden inscribir?

Los equipos pertenecientes a la Primera División no podrán inscribir a más de tres jugadores nuevos en su plantilla, no obstante, en el caso de que uno de los jugadores se haya encontrado a préstamo y regrese en este periodo de transferencias, no se incluye dentro de los tres cupos disponibles, mismo caso con los jugadores provenientes del futbol joven del mismo equipo.

Además, los equipos no podrán contratar a jugadores que ya hayan jugado por un equipo en la primera parte del torneo, esto, sin embargo, posee algunas excepciones:

- Los jugadores que hayan sido parte de una plantilla y no hayan disputado un partido durante el presente torneo.

- Jugadores que hayan disputado menos de 360 minutos durante la primera rueda del campeonato.

- Jugadores que hayan finalizado contrato en una fecha determinada, sin embargo, esta regla no aplica para el término anticipado de un contrato de trabajo por cualquier causa.