Manuel Pellegrini detalla por qué le costó salir de Chile para su aventura como DT: "Mis hijos estudiaban"

Manuel Pellegrini es uno de los entrenadores chilenos con más relevancia en toda la historia del balompié nacional. El Ingeniero llegó a ser DT del Real Madrid y tuvo campañas inolvidables con Malaga y Villarreal.

Sin duda alguna es el técnico con más experiencia en toda la historia. Una carrera espectacular, pero que tuvo un momento en el que le costó salir de Chile para su aventura como DT.

En conversación con The Coaches Voices el Ingeniero detalló ese momento. "Después de dejar mi primer trabajo en 1989 (en Universidad de Chile), pasaron otros 10 años antes de dejar Chile para trabajar en Ecuador. Sentí que sería una experiencia realmente útil si quería trabajar internacionalmente. Pero salir de Chile fue una decisión muy difícil de tomar", expresó.

Además agregó que, "mi esposa tenía un muy buen trabajo, un puesto directivo como ingeniera y mis tres hijos todavía estaban con sus estudios. El mayor estaba en la universidad, estudiando medicina".

Para finalizar reveló que, "no podía arriesgar todo eso por algo que, después de todo, podría no funcionar. Entonces, me fui solo a Ecuador. Por un lado, me ayudó a dedicar mucho tiempo al fútbol. Por otro lado, fue un gran sacrificio para nuestra familia".