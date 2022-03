El próximo 13 de abril el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, cumplirá 39 años, una edad que lo encuentra vigente y con ganas de competir, tanto en el Real Betis como en la Roja. Pese a que no quiere pensar en el retiro, ya tiene en mente que cuando dé el siguiente paso le gustaría trabajar para ser entrenador.

Así lo reveló en una entrevista con ESPN Chile, donde contó lo que ha pensado para su futuro próximo, aunque destaca que todavía no es el momento porque se siente en buena forma para seguir compitiendo dentro de la cancha.

"Con el correr de los años uno adquiere conocimiento y el aprendizaje. Es distinto cuando tienes técnicos como Marcelo Bielsa, Luis Enrique, Pep Guardiola. Lógicamente te van abriendo una perspectiva de lo que es el juego en sí. Me ha tocado desarrollar este juego de pie y también de la forma que necesito para mejorar, es la necesidad de que los compañeros entiendan el juego. Si yo puedo intervenir donde mejore posiciones en la cancha, dar ubicación exacta a un central para poder salir de atrás, esas cosas las da el tiempo. Conocimiento de los entrenadores y de la visualización de seguir vinculado al fútbol de la manera más cercana como técnico, lo tengo asumido. Veremos qué pasa, pero primero tengo que terminar bien lo que estoy haciendo", explicó Bravo.

Si bien ya hay un camino a futuro, asegura que no tiene definida una línea de juego para lo que serán sus equipos o un mentor de lo que busca, porque sigue siendo futbolista y se está dedicando a disfrutar.

"Todavía no porque sigo siendo futbolista, sigo disfrutando y estoy vigente. Ya tocará demostrar y tocará a otras personas evaluar mi estilo de juego, pero por ahora no me voy aventurar porque al día de hoy no existe nada de eso, solo como futbolista profesional donde estoy más feliz que nunca", finalizó.