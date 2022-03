El capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, asegura que no se le debe poner una mochila de presión a Ben Brereton para jugar ante Brasil y Uruguay si es que aún está lesionado. Asegura que la Roja nunca ha dependido de un solo jugador y que si no está en condiciones deben jugar uno que esté sin complicaciones físicas.

En la previa de las dos últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, en la selección chilena la gran duda es la participación de Ben Brereton, quien pese a venir arrastrando una lesión en el tobillo, fue nominado por el técnico Martín Lasarte.

Si bien hay polémica con el Blackburn Rovers, donde su club no quiere que viaje a Chile, en la Roja lo esperan con los brazos abiertos, aunque para el capitán Claudio Bravo no hay que meterle tanta presión a Ben, cuando se está jugando una instancia tan importante.

"En primer lugar no le pondría tanta carga, una mochila de que tiene que jugar si o si. Últimamente ha sido muy carismático, pero si no está debe estar otro, es así. No tenemos tiempo. Si no viene en condiciones no se debe arriesgar y que juegue otro. No lo arriesgues. No podemos depender de un solo jugador. El fuerte nuestro ha sido el equipo, no hemos dependido de un jugador, no lo hemos hecho sentir así. A nosotros, cuando nos ha ido bien, cuando hemos logrado meter a Chile al Mundial, o conseguido un logro importante, el equipo en sí ha dado el máximo. Independiente de las figuras que tenemos, el complemento ideal es el equipo", comentó Bravo en entrevista con ESPN Chile.

Por lo mismo, el capitán de la Roja asegura lo bien que ha entrado al grupo Ben Brereton, de cómo lo ayudaron los primeros días en la selección y que no es justo cargarle tanta presión en este momento.

"Increíble. Te encuentras con una persona que desde el día uno quiere participar y se quiere sumar. No hablaba nada de español pero intentamos ayudarle a ubicarlo. En su momento, lógicamente se sintió solo y era misión arroparlo. No es fácil, cuando ves a alguien que se entrena increíble, se esfuerza y es sano. Nos ha venido bien su llegada, cuando compite nos da un extra. Sería injusto cargarle una mochila de presión. No es así, ningún jugador ha sido el salvador de la selección y debemos apelar al trabajo y el esfuerzo en conjunto", detalla.

Uno de los problemas más grandes que tuvo Ben fue con el idioma, donde Bravo deja a Mauricio Isla como el que estuvo más preocupado de enseñarle algunas cosas, pero, pese a todo, destaca el compromiso que siempre ha tenido con el equipo.

"No fui profesor. Ese fue Mauricio, con otro tipo de cosas. Por ahí hay videos. Pero básicamente era un poco con la broma, con el tema de la risa, se van abriendo los espacios y se abrió con nosotros. Pero si te pones con él dentro de una conversación de una manera más correcta el tipo quizás no se abre. Era intentar integrarlo por su potencial y hacía falta", finaliza.

