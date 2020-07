Lucas Domínguez se descarga con los políticos, el mal uso de las mascarillas: “Deberían dar el ejemplo, da rabia”

Lucas Domínguez es uno de los ex futbolistas que más han emitido su opinión desde el estallido social hasta ahora con la pandemia del coronavirus que azota a Chile y el mundo.

El ex jugador de Colo Colo, Audax Italiano, Unión Española, entre otros, habló de la situación actual que vive el país con el covid-19 y las medidas que han tomado las autoridades.

Ver el enojo de Lucas Domínguez acá

En plena conversación con el Instagram Live de Redgol el ex futbolista se enfadó y dio su opinión. "Sabes que siento que no les costaba nada cerrar todo, onda gastar todos los recursos que se han perdido en cerrar todo desde un principio, onda dos semanas, cuando ellos mismos decían que no se podía, pero finalmente si se podía. Nos hubiésemos ahorrado todo el crecimiento y la explosión. Quizás hubiese sido más fácil llevarlo", comenzó.

Además agregó que, "al final hay gente que, hasta el día de hoy y con cuatro meses de coronavirus, todavía se ponen la mascarilla mal y andan con la nariz afuera. No se puede po. Me da rabia, ya me voy a poner".

Lucas Domínguez también se indignó con los políticos del congreso. "Después ves a los políticos en el congreso w*ón, en el congreso, que son los que tienen que entender más y andan así hablando en el congreso, para que mierda es la mascarilla w*ón. Usted no lo haga, en casa no lo haga. Todos andaban así, no se entiende", aclaró enojado.

Para finalizar el ex jugador de la Roja agregó que "hay gente que no entiende y no entiende no más. Si saben como me pongo para que me invitan. Ellos tienen que dar el ejemplo y da rabia".