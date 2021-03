Jorge Segovia reaparece con feroz crítica a la ANFP y desliza que salvaron del descenso a Universidad de Chile

Una de las grandes discusiones en el fútbol chileno actualmente es la polémica que se vive con los equipos de la Segunda División, que amenazan seriamente con no disputar la temporada ante la decisión tomada por parte de la ANFP de no dar un ascenso directo de la competición a la Primera B.

Sobre el tema, una de las voces que se hizo sentir fue la de Jorge Segovia, propietario de Unión Española, al expresarse de manera contundente a través de sus redes sociales. "Ahora se ven las consecuencias del 'invento' de la ANFP de terminar el campeonato de 2019 anticipadamente", expresó.

Sin embargo, el exdirectivo del ente nacional fue más allá y afirmó que esta decisión fue motivada para no permitir que descendiera Universidad de Chile, que si bien no lo nombró lo deslizó de una manera no muy sutil. "Básicamente para evitar que bajara a la B un equipo muy concreto", atizó.

Segovia cree que los equipo de las categorías de plata y de bronce tienen un problema que no generaro. "Ahora, tanto la Segunda División como la Primera B son perjudicadas por un problema que no crearon ellos".

El dueño del club de Santa Laura no se guardó nada y fue contundente con su punto de vista con respecto al tema que actualmente envuelve la discusión en el fútbol chileno en los días recientes.