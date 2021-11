La definición del Campeonato Nacional trae consigo un clásico personaje de los últimos partidos de la temporada. Se trata del mentado hombre del maletín, que en la oscuridad mueve los palillos para influir en un determinado resultado de la competencia.

Esta verdadera personalidad ha sido reconocida por algunos futbolistas. Franco Bechtholdt de Curicó Unido y Ramón Fernández de O'Higgins ratificaron, en diálogo con Redgol, la existencia de incentivos por ganar en esta parte del año.

Sin embargo, Felipe Bianchi pide terminar con esta situación, y alza la voz para asegurar que los incentivos "son ilegales". El conductor de Círculo Central advierte que existe una prohibición explícita. "No se puede, está en las normas expresas de la FIFA", sentencia.

"Da lo mismo lo que opine yo, tú, o cualquiera de los involucrados. La FIFA es taxativa al respecto. Así como no están permitidos los sobornos, es decir el hecho de recibir plata por dejarse perder, tampoco lo están los incentivos", subraya el comunicador.

Más tarde, y al margen de la legalidad del procedimiento, el mismo Bianchi entrega su visión sobre el particular. "Me parece complejo, no es tan fácil diferenciar el hecho de recibir plata por ganar o por perder, la frontera es demasiado delgada", explica.

"Cuando estableces una relación fuera de tu club, fuera de tu contrato, con un externo, que entra a tu núcleo de trabajo a ofrecer plata por algo; no me vas a poder convencer de que te va a ofrecer siempre plata por ganar", recalca Bianchi.

El escándalo de Argentina y Perú en 1978



Felipe Bianchi ha seguido de cerca la historia del fútbol y este tipo de prácticas. Y se detiene en una que quedó escrita con letras doradas en los anales de lo infausto y se perpetró en una de las Copas del Mundo más polémicas que se recuerden.

"Fue una de las versiones de recibir dinero por perder, el famoso Argentina-Perú del Mundial de 1978. Perú perdió 6-0 y si Argentina ganaba por cuatro goles de diferencia, avanzaba a la siguiente fase. Y pasó", lamenta el comunicador.

Pero lo que deja claro Bianchi, es que "siempre está la duda de la posibilidad de que haya sobornos o incentivos. Hubo alguna vez una denuncia, por aceptar dinero para apuestas con una selección chilena juvenil en Asia, donde se apuntó a Frank Lobos".

"De que pasa, pasa. Y cualquier jugador con el que tú hables te dirá que le han ofrecido, porque el hombre del maletín existe. Pero está prohibido, no se puede recibir incentivos", concluye el periodista.

El tema estará en boga especialmente a partir de este fin de semana, cuando se dispute la penúltima fecha del Campeonato Nacional, con partidos simultáneos y una lucha al rojo por el título, la clasificación a una copa internacional o la permanencia.