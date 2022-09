La Roja Sub 20 comandada por Patricio Ormazábal será animadora del cuadrangular amistoso Costa Cálida Supercup de Murcia, España.

Chile vs Inglaterra | Ver EN VIVO por TV y ONLINE el torneo Sub 20 Costa Cálida Supercup de España

Un gran debut tendrá la selección chilena sub 20 en el cuadrangular amistoso Costa Cálida Supercup de Murcia, España. La Roja de Patricio Ormazábal enfrentará en su primer encuentro a la poderosa selección de Inglaterra.

El torneo de carácter amistoso tendrá a selecciones sub 18 y sub 20 de diferentes países de Europa, África, Oceanía y de América. En el caso de la categoría "sub 20", además de los combinados de Chile e Inglaterra, participarán del cuadrangular Australia y Marruecos.

Los dirigidos por Patricio Ormazábal ya piensan en el Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo el 2023 en Colombia, por ello, Daniel Gutiérrez, uno de los nominados por el exUC, comentó lo que espera del debut, calificándolo como "muy intenso” e indicando que los ayudará a llegar de mejor manera a la competencia sudamericana.

Este martes uno de los jugadores que se unió a la nómina fue Darío Osorio, si bien el jugador de la U fue nominado a la selección adulta de Eduardo Berizzo, en un caso excepcional también dirá presente en el primer duelo del torneo Sub 20.

El último partido que animó La Roja sub 20 fue una derrota por 2-1 frente a Perú en Lima el pasado 14 de julio.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Inglaterra sub 20?

Chile vs Inglaterra juegan este miércoles 21 de septiembre a las 15:00 hrs de Chile.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Chile vs Inglaterra sub 20?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.