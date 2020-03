Cecilio Waterman en llamas: "Mi infractor siguió jugando y yo acá con muletas"

El pasado fin de semana, Universidad de Concepción y Cobresal igualaron 2-2 en un partido que estuvo marcado por un chuletón de Rodolfo González sobre Cecilio Waterman.

El delantero panameño recibió una fuerte entrada del zaguero, pero el árbitro solo amonestó al jugador minero con tarjeta amarilla. El problema vino después del entretiempo. El atacante del campanil no pudo volver a la cancha por el dolor, lo que quedó en evidencia una vez terminado el partido.

Imágenes mostraron la gravedad de la situación, la que lo llevó a abandonar el estadio en muletas y visiblemente complicado.

Tras este incidentes, Waterman no escondió su molestia y disparó contra el arbitraje: "Después de esa jugada ya no pude jugar el partido. Él siguió jugando y yo acá con muletas, no pude seguir".

"Mira la jugada como terminó, me tuvieron que poner muchos puntos. No fue a la pelota, pues si fuera a buscarla me pegaba solamente un raspón. Debería haber terminado en roja, porque hay sangre", consignó a La Cuarta.

Finalmente, Waterman agregó que "eso lo coordinan los árbitros (VAR). A veces uno se siente perjudicado y es malo, pero cuando te sirve es buena. Pero hay que irse adaptando, ojalá que sirva para mejorar. Es medio complicado ese tema".