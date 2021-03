Campeonato Nacional 2021 |¿Cuántos descensos tendrá la Primera División del fútbol chileno?

Este campeonato ya es uno distinto. Para la edición 2021, tendremos 17 equipos en Primera División. Para el último torneo hubo tres equipos que perdían la categoría, mientras que solo ascendían dos desde la Primera B.

Para esta temporada hay cosas que cambian, de partida, todas las fechas habrá un equipo que tendrá fecha libre. Esto debido a que la cantidad de equipos es impar. Esto durará poco, ya que el próximo año volverán a haber 16 equipos en Primera División.

Respecto a los descensos, para la edición 2021, no habrá tabla ponderada. Esto por que los promedios servían para que el 2019 el campeonato no se perdiera, ya que ese año no hubo descensos, pero si ascensos desde la Primera B.

Para este año, volveremos a contar con tres descensos. Los dos últimos de la tabla perderán la categoría de manera inmediata. Mientras que el antepenúltimo, o quien finalice en el decimoquinto lugar, deberá jugar un partido de promoción. Este choque es frente al que gane la liguilla de ascenso de la Primera B.

En esta campaña nos olvidaremos de los coeficientes y las ponderaciones y solo habrá una tabla que definirá a los que se queden en la máxima categoría del fútbol nacional.