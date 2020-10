Ronald Koeman se rinde ante Lionel Messi: "Si hace un partido como esta noche, no puedo quejarme"

Barcelona debutó con todo en la Champions League 2020/21. El elenco blaugrana no tuvo piedad en el Camp Nou y consiguió una aplastante goleada ante el Ferencvaros por 5-1, donde Lionel Messi se llevó una vez más todos los aplausos.

El argentino sigue demostrando que su nivel no se ve afectado por los años y participó en jugadas claves para la victoria culé. Abriendo el marcador y asistiendo en el último tanto, el 10 se ganó los elogios del mundo del fútbol y de su jefe, Ronald Koeman.

El estratega culé habló con los medios tras la goleada y se rindió a los pies de Messi, al que dijo no tener nada que pedirle si sigue jugando como lo hizo en esta jornada.

Messi sigue brillando junto al Barcelona en Champions League. En el debut, aportó con gol y asistencia. Foto: Getty Images

"Si hace un partido como esta noche, no puedo quejarme de Leo. Ha trabajado mucho, ha marcado de penal pero yo también marcaba de penal. Si no la mete, da dos o tres asistencias, no podemos pedir más", lanzó orgulloso de su pupilo.

Para Koeman el triunfo es clave para subir el ánimo del plantel, que ha enfrentado varias críticas en el arranque de La Liga de España. "Hay gente arriba con rendimiento y eso es lo mejor para un entrenador. Creo que hemos demostrado que tenemos gente muy buena arriba. Con un gran Leo, y en ese sentido nos vamos contentos".

Eso sí, el técnico enfatizó que el equipo debe mantener el juego durante los 90 minutos. "Estoy contento pero lo único que me hace estar descontento es que a veces bajamos el ritmo durante el partido. Si el equipo consigue aumentar el ritmo, somos muy buenos. Hay que jugar con mucha intensidad y mucho ritmo de balón".