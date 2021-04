Marco Verratti se pierde la ida ante Bayern Munich al dar positivo por Covid-19

PSG tendrá una baja sensible para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante Bayern Munich al darse a conocer que Marco Verratti estará ausente luego de dar positivo a Covid-19 luego de las pruebas PCR realizadas tras su participación con la selección de Italia en el inicio de las eliminatorias europeas hacia Qatar 2022.

"Después de la última prueba de PCR Sars-Cov2, Marco Verratti dio positivo. El jugador respetará el aislamiento y el protocolo de salud adecuado", explicó el conjunto parisino a través de un comunicado en redes sociales, por lo que no estará presente ante los actuales campeones europeos.

El mediocampista, surgido en el Pescara, de igual forma ya era duda para el encuentro ante los bávaros luego de haber sentido una molestia en el partido frente a Bulgaria, que ya lo tenía totalmente descartado para jugar este fin de semana ante Lille, que empata con 60 puntos como líder de la Ligue 1 con el PSG.

Verratti no será la única baja sensible en el duelo en Champions League pues Bayern Munich no podrá contar con su gran estrella: Robert Lewandowski por una lesión en la rodilla derecha que lo hará perderse toda la serie ante los franceses.

Sin embargo, el mediocampista italiano del PSG puede tener expectativa de regresar para la vuelta luego de cumplir su cuarentena. El primer compromiso entre ambos será en Munich este miércoles 7 de abril a partir de las 15:00 horas.