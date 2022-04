El delantero francés no se hizo problemas tras perder la semifinal de ida ante los Citizens en el Etihad Stadium y reconoció que en la vuelta en el Santiago Bernabéu necesitarán del apoyo incondicional de sus hinchas para poder ganar la llave y meterse en la final de la Champions League.

Este martes 26 de abril trajo para los fanáticos del fútbol un auténtico partidazo, ya que el Manchester City recibió al Real Madrid en el Etihad Stadium por la semifinal de ida de la UEFA Champions League y una verdadera guerra de goles determinó que el local se quedó con la victoria por 4-3.

Así, el equipo de Pep Guardiola dio el primer golpe y aunque no quedó con una ventaja tan cómoda buscarán aprovechar ese gol extra en la vuelta para intentar meterse en la final del torneo más importante a nivel de clubes en Europa, algo que no está ni cerca de pasar por la cabeza de Karim Benzema.

El delantero francés marcó uno de los tres goles del elenco dirigido por Carlo Ancelotti con un hermoso penal a lo Panenka, y tras el pitazo final habló para dejar en claro que esta derrota no significa nada, y que todo se definirá en el estadio Santiago Bernabéu el próximo miércoles 4 de mayo.

“Una derrota nunca es buena, sobre todo porque tenemos ilusión con esta Champions, pero lo importante es que nunca bajamos los brazos y luchamos hasta el final", indicó a la transmisión oficial del encuentro para después jugársela toda.

"El resultado es así, ahora tenemos que ir al Bernabéu y necesitamos a la afición más que nunca, vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar”, disparó sin miedo el ariete galo de 34 años.

Con respecto a lo que significó arrancar el partido perdiendo 2-0 a los 10 minutos, Benzema destacó que “eso pasa en el alto nivel, si tú entras en un partido y no estás con confianza estás atrás y hoy nos pasó eso, porque si tienes en frente un buen equipo, que juega con mucha presión y en casa te meten dos goles”.

Tras ser consultado por los factores que los llevaron a sufrir tanto en Ingalterra, el Gato explicó que “faltó un poquito de todo en este partido, faltó presión y confianza, porque lo hicimos pero solo 25 minutos después, pero no podemos hacerlo siempre por 90 minutos”.

Para finalizar, a Karim Benzema le preguntaron que fue lo que lo llevó a definir un penal a lo Panenka después de haber fallado dos lanzamientos desde los 12 pasos en el último partido de La Liga, y fiel a su estilo no se hizo problemas.

“Bueno, siempre me meto en la cabeza: ‘si no pateas un penalti no vas a fallar nunca un penalti’, entonces eso es confianza mental y ya está, yo tengo mucha confianza en mí, entonces está bien”, concluyó.

Ahora, todo se definirá el próximo miércoles 4 de mayo a contar de las 15:00 horas cuando el Real Madrid reciba al Manchester City en el estadio Bernabéu y donde Karim Benzema buscará cumplir la promesa que le hizo a los fanáticos del cuadro merengue.