Jürgen Klopp se va contra el árbitro: "Ha sido injusto, pero él no ha perdido el partido"

Liverpool tuvo una presentación irregular ante Real Madrid que le costó una contudente derrota por 3-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Ha sido una temporada más que complicada para el conjunto inglés, que también se la ha visto complicada en el torneo local.

Para el entrenador, Jürgen Klopp, el resultado fue justo pero no dejó de mandar un recado al arbitraje por decretar una falta sobre Sadio Mané previa a la jugada que resultó en el segundo gol merengue. "No lo entiendo, era una falta clara. No ha estado bien y se lo he dicho. Le he dicho que era injusto y él no ha perdido el partido. Con un árbitro que hubiera estado bien habría sido suficiente", señaló.

Sin embargo, el técnico alemán reconoció la superioridad de los dirigidos por Zinedine Zidane. "No hemos merecido ganar, no hemos jugado bien. Es lo que me preocupa. Hemos perdido muchos balones. Hemos tenido inercia buena al inicio, pero la hemos perdido rápido. Hemos pasado por situaciones inesperadas. El punto positivo es que marcamos un gol", puntualizó.

"Cuando analizas al Madrid sabes que tienen un contragolpe muy rápido... y nos han hecho esas salidas. Hemos perdido demasiados balones y les hemos facilitado eso. Para ir a semifinales debes merecerlo y hoy no lo merecimos. Lo bueno es que toca otro partido", afirmó Klopp.

La vuelta será el próximo miércoles en Anfield, escenario donde hicieron historia hace par de temporadas al darle vuelta a la eliminatoria ante Barcelona. "Contra el Barcelona perdimos 3-0 pero hicimos un gran partido, pero esta vez no. Ellos han sido mejores. Pero podemos ponerles en dificultades El 80% de la remontada ante el Barça lo hizo el público, ahora es diferente. Pero sí prometo que daremos el cien por cien para remontar y ya veremos qué pasa", indicó.