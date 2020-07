Josep Guardiola muestra su lado más furioso tras la decisión del TAS: "Los clubes que nos acusaron deberían pedirnos perdón, si quieren ganarnos que sea en la cancha"

El TAS falló este lunes a favor de Manchester City, y el club de Claudio Bravo podrá jugar la próxima Champions League, situación que despertó la furia de sus rivales.

Pero también reaccionó de manera dura el entrenador de los ciudadanos, Josep Guardiola, quien lanzó duras palabras al enterarse de que la sanción deportiva quedó en nada.

"Los clubes que nos acusaron deberían pedirnos perdón. Jamás nos amparó la presunción de inocencia", dijo sin rodeos el estratega español.

Luego Pep agregó que "tres jueces independientes nos dieron la razón. Comprendo que no sea cómodo para el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, el Tottenham o el United pero tienen que saber que hemos procedido correctamente. Si quieren ganarnos, que sea sobre el terreno de juego. Algunas veces hemos felicitado a nuestros rivales pese a sufrir derrotas injustas, ahora es su turno. Hemos invertido mucho dinero, como muchos otros clubes".

Guardiola mostró toda su rabia con los equipos que acusaron al City - Getty

Pero Guardiola estaba en llamas y no paró: "no quiero pedir perdón por nada. Fuimos perjudicados. Y es una lástima porque creo que no van a dejar de dudar".

"Pero digan lo que digan, ayer y hoy fueron buenos días para el fútbol porque quedó demostrado que jugamos con las mismas normas que el resto. Si no, no jugaríamos la Champions la temporada que viene", complementó el DT de Manchester City.

Los claro es que le levantaron el castigo al City, que podrá decir presente en la venidera Liga de Campeones.