Manchester City vs Chelsea | ¿Dónde se juega la final de la Champions League?

Este próximo sábado 29 de mayo se realizará la final de la UEFA Champions League de la temporada 2020-21. Partidazo que tendrá como protagonistas al Chelsea y al Manchester City, ambos elencos ingleses lograron llegar a la final del torneo continental de Europa, lo que finalmente provocó un cambio de último momento en la sede de la final.

Hasta las semifinales del torneo de la Liga de Campeones, la sede del partido final de la temporada del torneo europeo sería el Estadio Olímpico Atatürk en la ciudad de Estambul, Turquía. Sin embargo, tras la clasificación de ambos equipos ingleses, y basándose en la decisión adoptada por el gobierno del Reino Unido de colocar a Turquía en su lista roja de destinos de viajes COVID-19, la UEFA decidió cambiar la sede de la gran final, para así facilitar que hinchas de ambos equipos puedan estar en el recinto para el esperado duelo.

En base a lo anterior, es que el mandamás del Manchester City, el multimillonario Sheik Mansour, ya prometió que pagará el viaje de varios hinchas ciudadanos a la final de la Champions League, para así apoyar a los hinchas en este momento tan difícil para todos.

¿Dónde se juega la final de la UEFA Champions League?

Finalmente, la nueva sede de la final de la UEFA Champions League, será el estadio Do Draga de Oporto de Portugal. El recinto donde el Porto hace de local habitualmente, tiene una capacidad aproximada de 50.033 espectadores, sin embargo, por motivo de la pandemia, el aforo será limitado y por el momento se informó que se permitirá la venta de 6.000 entradas para cada equipo y habrá un porcentaje aún indeterminado de entradas para público general. No obstante, se espera que la capacidad del estadio para aquella jornada, no supere el 30% de su capacidad.