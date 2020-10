Rivaldo lapidario con el Barcelona de Koeman: "No tengo mucha fe en el equipo, no creo que llegue muy lejos en Champions"

Una voz autorizada para hablar de FC Barcelona es Rivaldo, ex delantero culé que vistió esa camiseta durante las temporadas 1997-98 al 2001-02 y que sumó varios títulos a su palmarés.

Por lo mismo, en conversación con el portal Sport, el astro brasileño aseguró que no le tiene “mucha fe” al equipo de Ronald Koeman para pelear la UEFA Champions League, pero sí la liga española, además de tener algunos comentarios sobre el rendimiento de Lionel Messi.

“Después del Clásico y de cómo ha iniciado este año, no encuentro al Barcelona de otros años. Sinceramente, no tengo mucha fe en el equipo esta temporada. No está mostrando esa química, esa energía para poder luchar por la Champions o llegar lejos en la competición”, partió comentando.

El brasileño jugó 235 partidos con la camiseta culé: marcó 150 goles y entregó 50 asistencias. (FOTO: Getty)

“Claro que todavía puede pelear por LaLiga con el Real Madrid y el Atlético, porque tienen grandes jugadores y porque la camiseta genera mucho respeto, pero no tengo tanta confianza para su paso por Europa”, agregó.

Sobre el nivel del astro argentino, expresó que “yo sí creo que está jugando bien. Pero es que la gente está acostumbrada a que Messi marque y asista con regularidad, y desde esa perspectiva, claro que pueden sentirse defraudados. Messi está jugando bien. Lo puede hacer mejor, sí, y creo que lo conseguirá y que veremos al viejo Messi, al que solíamos admirar”.

Finalmente, tuvo algunos comentarios sobre la renuncia de Josep Maria Bartomeu a la presidencia del Barça: “Era inevitable que tuviera que dimitir. Había tantas críticas que fue una decisión correcta para resolver la crisis del club y dejar que el Barcelona siga adelante (...) Seguro que Bartomeu ha buscado lo mejor, pero es que el club necesita estabilidad y centrarse de nuevo en el fútbol”, sentenció.

Recordemos que este miércoles Barcelona visita a la Juventus, sin Cristiano Ronaldo, por la segunda fecha de la Liga de Campeones, y que podrás seguir todos los detalles junto al equipo de RedGol.