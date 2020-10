Juventus vs Barcelona | Ver EN VIVO el duelo entre la vecchia signora y blaugranas por la 2° fecha de la fase de grupos de la Champions League

Comienza una nueva fecha de la fase de grupos de la Champions League, quizás el partido que mayor interés genera es el duelo por el grupo G entre la Juventus de Cristiano Ronaldo vs el Barcelona de Lionel Messi en el Juventus Stadium este día miércoles 28 de octubre.



La Juventus no ha tenido un buen arranque en el inicio de la Serie A italiana, si bien se encuentra invicta hasta ahora, el conjunto de la Vecchia Signora ha logrado dos victorias y tres empates en cinco fechas disputadas, el fin de semana recién pasado apenas logaron una igualdad frente al Hellas Verona por 1 a 1 de local.



Cristiano Ronaldo por su parte, no ha podido ayudar a su equipo en los últimos encuentros, el luso ya lleva alrededor de dos semanas en cuarentena por haber dado positivo de covid-19 mientras estaba con su selección, sin embargo, la Juve esperará hasta último momento para ver si podrá contar con el atacante de 35 años para el duelo frente al Barcelona, según trascendió el ex jugador del Real Madrid se realizó un nuevo test el día de ayer con el objetivo de ver si podrá ser parte de este crucial duelo.

El último duelo de ambos clubes por Champions League fue victoria de los italianos por 3-0. (Foto: Getty)



Barcelona por otro lado venía con un buen inicio en la liga española, sin embargo, en las últimas dos fechas ha perdido importantes encuentros, primero frente al Getafe por 1-0 y este fin de semana recién pasado frente al Real Madrid en el Derby de España por 3-1 de local, lo que viene generando ciertas dudas y críticas al proceso del técnico Ronald Koeman, a pesar de conseguir una victoria por la primera fecha de la Liga de Campeones por 5-1 frente al Ferencváros de Hungría.



Al comienzo de la segunda fecha de la Champions League, el puntero del grupo G es el Barcelona con 3 puntos y una diferencia de gol de +4, seguido por la Juventus con las mismas tres unidades, pero con una diferencia de +2, en tercer y cuarto lugar se ubican el Dynamo de Kiev y el Ferencváros con cero unidades.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus y Barcelona por la Champions League?



Juventus y Barcelona jugarán el día miércoles 28 de octubre a las 17:00 de la tarde, hora de Chile.







Transmisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Juventus vs Barcelona?



El partido será transmitido por ESPN 2. Revisa tu cableoperador aquí:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Juventus vs Barcelona?



La transmisión online será a través de ESPN Play.