¡En llamas! Prensa del Real Madrid desata su furia por imagen de Hazard riéndose tras el partido: “Personifica el fracaso”

Este miércoles Real Madrid no pudo en Stamford Bridge y ante Chelsea quedó eliminado de la UEFA Champions League. Y uno de los futbolistas más criticado por los hinchas y la prensa madridista es Eden Hazard, quien fue titular, jugó hasta los 88’ y no pudo ayudar a revertir la serie.

El belga está siendo el foco de las críticas no solo por su bajo rendimiento, sino también por una fotografía que se viralizó por redes sociales en donde se le ve saludando y riéndose con sus ex compañeros Blues.

“Lo que hace Hazard riéndose al final del partido es de no saber en qué equipo está" o "es una falta de respeto hacia el club y sus compañeros”, son algunas de las frases más repetidas por redes sociales en contra del futbolista.

Sin embargo, eso no fue todo, porque Tomás Roncero, redactor jefe de AS España no tuvo misericordia con el belga y pidió su salida del club: “El Chelsea pasó por encima de un Madrid irreconocible. Lo mejor fue el resultado. Nos pudo caer un saco, pero Courtois evitó una avería mayor”, parte diciendo.

La imagen de Hazard que desató la furia de todo el madridismo.

“Hemos muerto en la orilla y Hazard personifica este fracaso. El belga no hizo nada en 88 minutos desesperantes. Ni siquiera en su antiguo jardín sacó cuentagotas de la calidad que tenía en Londres. El Madrid, OUT de Europa. Queda la Liga como consuelo, pero los ánimos ahora están por los suelos…”, agrega.

“Y Hazard haciendo bromitas tras el partido con sus ex del Chelsea. Este chico no ha entendido lo que es el Madrid. La renovación debe empezar por su venta inmediata. Bye bye Eden”, sentencia.

Cabe recordar que Hazard llegó como una de las grandes estrellas del fútbol al equipo Merengue. Sin embargo, en sus dos temporadas ha pasado más tiempo lesionado o fuera de las citaciones por no estar en buen estado físico. De hecho, registra solo 40 encuentros, cinco anotaciones y ocho asistencias.