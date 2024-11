Este vicecampeón de América con Colo Colo reprendió con dureza a U de Chile por las gestiones en el TAS. "No hay que dar bola", dijo.

Icónico zaguero de Colo Colo pide no pescar a la U de Chile: "No tienen otra forma de salir campeones"

En Colo Colo dolieron mucho las palabras del abogado de la U de Chile, José Ramón Correa. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, acusó el golpe. Reconoció incluso que en la interna alba se evalúan acciones legales. Pero eso no tiene mayor importancia para un icónico jugador del Cacique.

Un zaguero central que supo ser vicecampeón de América en el equipo de 1973. Todas esas referencias son para Leonel Herrera padre, quien contestó el llamado de RedGol para analizar esas palabras de Mosa. “Ya no es bueno. Tiene que cortar de raíz con eso”, aseguró el Chuflinga en una charla con Paulo Flores.

“Están hablando de picados porque no tienen otra forma de salir campeones más que alegando“, fue el reproche que hizo Herrera a la actitud que ha tenido el equipo jurídico de Azul Azul para buscar el título por secretaría. Pero no se quedó con eso.

José Ramón Correa, el abogado que defiende a la U de Chile en el caso desacato. (Captura U de Chile).

Fue más incendiario. “Como no consiguieron los tres puntos siguen pataleando igual, pero no. No hay que darles bola. El campeonato ya se ganó y eso era lo más importante”, sentenció Leonel Herrera padre.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la posibilidad de denunciar al abogado de la U por injurias contra Colo Colo?

Aníbal Mosa piensa que los comentarios de José Ramón Correa fueron injuriosos contra Colo Colo y piensa en acciones contra el director de U de Chile que asumió la vocería en este caso. “Fíjate que me provoca bastantes situaciones: rabia, risa, incredulidad”, enumeró el mandamás de ByN, siempre en diálogo con Cooperativa Deportes.

“No puedo creer que sigan ensuciando un campeonato que ha sido tan bueno. Creo que no le hace bien a la Universidad de Chile ni al fútbol chileno. Ya perdieron en dos instancias, no fueron capaces de ganarle a Everton. Deberían dejarlo como una mala experiencia nada más”, aseguró Mosa, quien dejó un palito por el empate 1-1 frente a los Ruleteros.

Aprovechó de aclarar que habrá defensa. “Tenemos buenos abogados, claro que nos vamos a defender, pero no creo que sigamos perdiendo el tiempo en abogados. Nos preocupa reforzarnos para la copa libertadores y no para el pasado. La 34 ya la ganamos. Queremos mirar el futuro”, apuntó el directivo.

Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. (Jorge Loyola/Aton Chile).

“Recibimos muy mal esas críticas. Hay mucha molestia al interior de Colo Colo. Estamos analizando si nos querellamos contra él y otros que han injuriado a la institución. Que hemos robado campeonatos y decir un montón de cosas no lo vamos a aceptar. Hay mucho disgusto y molestia”, sentenció Aníbal Mosa. Habrá que ver si le hace caso al Chuflinga Herrera.