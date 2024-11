Se cumplirán dos semanas desde que terminó el Campeonato Nacional 2024, y lo que más llama la atención es que las otras ligas alrededor de Sudamérica todavía no concluyan, hecho que provoca críticas hacia el manejo de la ANFP.

El último torneo comenzó el viernes 16 de febrero y terminó el domingo 10 de noviembre. Entremedio, múltiples detenciones en el calendario por fechas FIFA, la Copa América, inclemencias climáticas y elecciones municipales.

La extensión del Campeonato Nacional es objeto de críticas no sólo de los hinchas del fútbol. En conversación con RedGol, varios históricos del balompié nacional apuntan hacia la ANFP como la responsable de esta irregularidad.

Apuntan a ANFP por calendarización del fútbol chileno

“Me da la impresión que la gente que toma decisiones de calendarización de torneos no tiene conocimientos de estos detalles que son la apertura y cierre de libros de pases, término de la competencia. Son errores básicos, infantiles. Si los equipos chilenos van a torneos internacionales, tienen que estar en paralelo con las otras ligas”, afirma Ricardo Dabrowski, campeón de América en 1991 con Colo Colo.

En la vereda del frente, César Vaccia, ex entrenador bicampeón con Universidad de Chile no cree que la realización del Mundial Sub 20 en nuestro país esté detrás de esta decisión de la ANFP, a quien acusa de no estar en línea con los hinchas.

“Más allá de los contratos con jugadores, la gente necesita entretenerse, a veces esperan para, con todo su estrés y trabajo, ver al equipo de sus amores. No fue una buena decisión, pero desconozco el motivo tan poderoso para que finalizara tan tempranamente. Me parece un desatino“, advierte el ex seleccionador chileno.

ANFP apuntada por calendarización del fútbol chileno en 2024 (Photosport)

“Chile tiene que alinearse a Brasil y Argentina”

Otro histórico del balompié nacional que criticó la última calendarización fue Jorge “Coke” Contreras, quien aseguró que “es un error grave”, y apunta a que lo hace porque “los clubes se ahorran dinero porque dan finiquitos, la tele les sigue pagando y se embolsan dinero que no tienen que gastar. Muchos clubes usan ese sistema, lamentablemente”.

Por su parte, un ex goleador del fútbol chileno como Carlos Gustavo De Luca propuso en charla con RedGol que en la ANFP “se tienen que alinear con el resto de competencias importantes de Sudamérica, por lo menos con Brasil y Argentina, porque de ahí puede sacar jugadores para sus equipos”.