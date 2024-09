Este martes, comienza la UEFA Europa League 2024/25, con el pitazo inicial entre AZ Alkmaar vs IF Elfsborg y Bodo/Glimt vs Porto. La semana pasada, comenzó con su nuevo formato la máxima competición de clubes del continente europeo con una destacada goleada de Bayern Múnich por 9 a 2 ante Dinamo Zagreb.

Con el mismo sistema que la Champions League, el trofeo de segundo orden continental se los disputarán 36 equipos en una liga, donde cada uno jugará un total de ocho encuentros. Los ocho primeros accederán a octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto, ingresarán en la ronda preliminar.

Con equipos de gran renombre e historia, en este artículo te presentamos a los tres favoritos para quedarse con el título de la UEFA Europa League 2024/25.

Ganador absoluto

Los Spurs quieren cortar la sequía

Tottenham ha sido uno de los equipos más regulares en la Premier League en los últimos años y, a pesar de esto, no ha sido capaz de conseguir títulos importantes.

El equipo de la ciudad de Londres tiene tres títulos internacionales en su historia: consiguió la Liga Europa de la UEFA en 1971/72 y 1984/84, y la Recopa de la UEFA en 1962/63.

Sin embargo, el trofeo más recordado es el que perdió en la edición 2018/19 de la UEFA Champions League ante Liverpool en el Estadio Metropolitano, en Madrid. ¿Podrá dejar atrás años de sequía?

Ganador absoluto: Tottenham – 5.50 en Betano

Un gigante en la Europa League

Manchester United es el equipo con más historia en esta Europa League 2024/25. Los Diablos Rojos han conseguido ganar 20 veces la liga inglesa y cuentan con tres Liga de Campeones (1967/68, 1998/99 y 2007/08).

Además, consiguieron ganar la segunda máximo competición continental en la temporada 2016/17 cuando vencieron a Ajax en la final disputada en Estocolmo, y en 2020/21, cayeron en los penales en el duelo decisivo ante Villarreal.

Ganador absoluto: Manchester United – 6.00 en Betano

Roma va por la revancha

La Associazione Sportiva Roma buscará quedarse con la UEFA Europa League tras caer en la final de la temporada 2022/23 ante Sevilla.

La Loba ganó tres veces la liga italiana y tiene un solo título internacional: la UEFA Conference League 2020/21. En su historial negativo, además de la final ante el conjunto español, tienen las finales perdidas de la Liga de Campeones 1983/84 frente a Liverpool y la de la Copa de la UEFA 1990/91 contra Inter.

Ganador absoluto: Roma – 10.00 en Betano

Ganador absoluto

