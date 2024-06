Las combinadas destacadas para Argentina vs Chile y Perú vs Canadá por la fecha 2 de la Copa América 2024

Este martes comenzará a disputarse la fecha 2 de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Por el Grupo A, la campeona defensora Argentina enfrentará a Chile en el MetLife Stadium, mientras que Canadá y Perú se medirán en el Sporting Park con el objetivo de conseguir sus tres primeros puntos.

Los argentinos derrotaron por 2-0 a los canadienses y peruanos y chilenos no se sacaron diferencia, algo con lo que intentarán romper en esta segunda jornada para lograr avanzar a los cuartos de final.

Grupo A de la Copa América 2024: combinadas para la fecha 2

Resultado: Argentina + Menos de 2.5 goles en Perú vs Canadá – 2.29 en BC.GAME

Ambos equipos no marcarán en Argentina vs Chile + Menos de 9.5 córneres en Perú vs Canadá – 2.70 en BC.GAME

Más de 1.5 tiros de Alexis Sánchez en Argentina vs Chile + Más de 0.5 tiros a portería de Gianluca Lapadula en Perú vs Canadá – 4.23 en BC.GAME

Argentina se llevará la victoria y habrá menos de tres goles en Perú vs Canadá

Argentina sólo perdió uno de los últimos 20 duelos que disputó. El estado de forma de Chile es más irregular ya que de los últimos 11 partidos, ganó tres, empató cuatro y perdió cuatro.

En 10 de los últimos 11 partidos de Perú, hubo dos goles o menos entre ambos combinados. En tres de los anteriores cuatro duelos de Canadá, se registraron menos de tres tantos entre los dos conjuntos.

Menos de 2.5 goles en Perú vs Canadá + Resultado: Argentina – 2.29 en BC.GAME

No marcarán ambos en Argentina vs Chile y no habrá más de nueve tiros de esquina en Perú vs Canadá

En siete de los últimos ocho encuentros que disputó Chile, ambos equipos no anotaron. En 11 de los anteriores 13 duelos de Argentina, no hubo goles de los dos seleccionados.

En seis de los anteriores ocho compromisos de Canadá, hubo nueve o menos tiros de esquina entre los dos seleccionados. En siete de los últimos ocho encuentros de Perú, se registraron no más de nueve córneres.

Ambos equipos no marcarán en Argentina vs Chile + Menos de 9.5 córneres en Perú vs Canadá – 2.70 en BC.GAME

Alexis Sánchez rematará dos veces y Gianluca Lapadula una vez entre los tres palos

Alexis Sánchez cuenta con 23 tiros en sus últimos 13 partidos con la camiseta de la Selección Chilena. En las Eliminatorias Sudamericanas 2026, cuenta con un promedio de 3.0 disparos por encuentro.

Gianluca Lapadula cuenta con seis tiros a portería en sus últimas siete apariciones con la camiseta de Perú.

Más de 1.5 tiros de Alexis Sánchez en Argentina vs Chile + Más de 0.5 tiros a portería de Gianluca Lapadula en Perú vs Canadá – 4.23 en BC.GAME

Las cuotas son cortesía de BC.GAME, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.