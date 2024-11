Edu Vargas se perfila como titular en Atlético Goianiense vs Atlético Mineiro: ¿Podrá anotar?

Eduardo Vargas está en la final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2024 con el Atlético Mineiro, tras derrotar a River Plate en la semifinal con un global de 3-0. El delantero nacional fue convocado por Ricardo Gareca para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 2026 frente a Perú y Venezuela y llegará con minutos disputados, ya que podría ser parte del once inicial en la jornada 32 del Brasileirão en el juego contra Atlético Goianiense.

El conjunto del que forma parte Turboman disputará la vuelta de la final de la Copa do Brasil el próximo domingo frente a Flamengo, por lo que el director técnico argentino Gabriel Milito decidió cuidar a sus jugadores clave en el duelo por la competición doméstica. Es por eso que en este artículo te presentamos las cuotas vinculadas a Edu Vargas en Atlético Goianiense vs Atlético Mineiro.

Apuestas a Eduardo Vargas en Atlético Goianiense vs Atlético Mineiro

+

Edu Vargas va por otro gol en el Brasileirao

Eduardo Vargas tiene siete goles en 18 partidos disputados en el Brasileirão 2024. Anotó contra Bahía, São Paulo, Grêmio, Vitória e Internacional y un doblete frente a Fluminense.

El delantero nacional anotó dos tantos en sus últimos dos compromisos por esta competición. Lleva 31 tantos en 161 encuentros con el Gallo, 25 de ellos fueron por el torneo brasileño. En total, Turboman tiene 128 tantos a nivel clubes.

Anotará en cualquier momento: Eduardo Vargas – 4.00 en Betano

Una gran cantidad de intentos

El histórico atacante de La Roja participó en 18 partidos en el Brasileirão 2024 en los cuales disparó un total de 24 veces. Por lo tanto, su promedio de remates es de 1.3 por encuentro.

Si se toma en cuenta el tiempo que estuvo en cancha (682 minutos disputados en esos 18 juegos), su promedio de intentos asciende a uno cada 28 minutos.

Tiros de Eduardo Vargas: Más de 1.5 – 1.42 en Betano

Buena puntería de Turboman

De sus 24 intentos, la mitad fueron entre los tres palos, es decir 12 remates a puerta. Su promedio es de 0.6 disparos al arco por encuentro. Al haber jugado 682 minutos en la competición, Turboman cuenta con un tiro a portería cada 57 minutos.

En sus últimas dos apariciones en el certamen, remató al arco tres veces, y dos acabaron en festejo para el Atlético Mineiro.

Tiros al arco de Eduardo Vargas: Más de 0.5 – 1.55 en Betano

Cuotas en Atlético Goianiense vs Atlético Mineiro

