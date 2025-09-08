Bolivia se juega el repechaje al Mundial contra Brasil: las cuotas en El Alto

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Bolivia vs Brasil, en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Bolivia se juega todo en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, cuando reciba a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto.

La Verde suma 17 puntos y, por ahora, está fuera de la Copa del Mundo. Para mantener viva la ilusión, necesita vencer a la Canarinha, ya clasificada, y esperar una mano de Colombia, que deberá ganar o al menos empatar frente a Venezuela para evitar que la Vinotinto se quede con el repechaje.

En la previa del partido, nuestro analista te propone tres pronósticos destacados para que contemples a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Bolivia vs Brasil

Total de goles: 2-3 2.00 Córners de Brasil: Más de 3.5 1.83 Anotará o conseguirá una asistencia: Estêvão 2.30

El número de goles en El Alto

En los últimos tres partidos de la Selección de Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas, se registraron entre dos y tres goles.

Brasil también contó con varios partidos con esa cantidad de tantos: en cuatro de sus siete anteriores presentaciones, hubo dos o tres anotaciones.

Total de goles: 2-3 – 2.00 en Betano

Más de tres córners para Brasil

La Verdeamarela es la selección con mayor promedio de tiros de esquina a favor en las Eliminatorias, con 5.18. En 14 de los 17 juegos que disputó, ejecutó más de tres córners.

Córners de Brasil: Más de 3.5 – 1.83 en Betano

Estêvão, la nueva estrella de Brasil

Estêvão, joven jugador de Chelsea de tan solo 18 años, anotó un gol en el 3-0 sobre Chile, en la fecha 17. Además, registra un tanto y una asistencia en sus anteriores tres titularidades con los Blues.

Anotará o conseguirá una asistencia: Estêvão – 2.30 en Betano

Cuotas en Bolivia vs Brasil

