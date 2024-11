La función de cerrar una apuesta es una de las características más apreciadas por los usuarios de las casas de apuestas deportivas en Chile, ya que te permite manejar mejor los presupuestos y optimizar de mejor manera el bankroll para así asegurar ganancias o mitigar pérdidas según sea el caso.

¿Cual es la función de apuesta cerrada?

La función de cerrar una apuesta es dar por terminada una jugada de apuestas deportivas antes de que finalice la apuesta en cuestión. Es una medida que se utiliza para poder asegurar ganancias potenciales en caso de que un evento vaya a tu favor. También puede ser un buen método de cuidado y respaldo para minimizar pérdidas en caso de que ese no sea el caso. En ambos escenarios, hay que saber cuándo manejar la opción de cerrar una apuesta.

Si ahondamos más en los dos escenarios ya explicados, podemos ver que en el caso de asegurar ganancias potenciales, la idea es cerrar cuando la apuesta es favorable pero no quieres arriesgar los últimos minutos. En un escenario con un partido de fútbol con el marcador 2-1, quizá no te compense esperar al minuto 90. Cerrar la apuesta antes podría asegurar parte de las ganancias que se acabarían perdiendo con un gol tardío.

Cuanto más tardes en cerrar, mayores serán las ganancias potenciales, pero también aumenta el riesgo. Si ves riesgo de perderla, lo mejor es usar esta herramienta y conservar lo que ya tienes. Así, puedes minimizar las posibles pérdidas, lo que nos lleva al otro escenario. Imagina que apuestas a favor de la victoria de un equipo y encaja un gol en los primeros minutos. Puedes cerrar la apuesta y realizar otra diferente sin perder todo.

Encontrarás la opción de cerrar apuesta deportiva en casi todos los mercados de las casas de apuestas que operan en Chile. Sin embargo, ten en cuenta que esta puede desaparecer en los minutos finales del evento. Hay que estar muy atento para poder hacer uso de ella.

¿Cuáles son las apuestas cerradas mas utilizadas?

Los tres tipos de apuestas cerradas que más se utilizan son el cash out manual, el cash out automático y el cash out parcial. Ambos ofrecen lo mismo, que es cerrar una apuesta de forma anticipada, pero tienen distintas formas de operar y, al final del día, entregan beneficios diferentes a los usuarios que eligen una u otra medida. A continuación, te explicamos cómo funciona cada uno.

Lo primero que debes tener claro es que estas son tres alternativas diferentes a la hora de cerrar una apuesta. El cash out manual es el método donde el usuario decide cuándo y cómo hacerlo, siempre y cuando está disponible según la casa de apuestas en la que se esté realizando la jugada en cuestión. Es el método más común para cerrar apuesta deportiva, ya que le da el control del proceso al usuario en su totalidad.

El fútbol es uno de los deportes más populares en las apuestas deportivas.

En tanto, en el cash out parcial, también conocido como cerrar apuesta parcialmente, lo que haces es retirar una parte del dinero apostado y mantienes el resto hasta que finalice el evento. Finalmente, en el cash out automático estableces unas condiciones de cierre para que el operador cierre la apuesta. Es muy útil porque no te obliga a estar conectado y esperando a ver qué ocurre, y se hace antes de realizar la apuesta. Cabe destacar que no todos los operadores ofrecen estas dos opciones, aunque casas de apuestas como bet365 y Betano sí lo ofrecen.

Es válido mencionar que los términos y condiciones de cada casa de apuestas deportivas se aplican al momento de querer aprovechar esta función. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Betano, una de las casas de apuestas deportivas online que ofrece cerrar apuestas deportivas en Chile, los términos y condiciones son los siguientes:

El Cash Out está disponible en mercados seleccionados tanto antes del inicio del evento y durante el mismo en apuestas simples y combinadas, por una variedad de deportes que incluyen Fútbol, Tenis, Básquetbol y Vóleibol. Para verificar a qué apuesta aplica, haz clic en Cash Out y las apuestas disponibles aparecerán.

El Cash Out también está disponible en eventos seleccionados con SuperCuotas para el mercado “Resultado a Tiempo Completo” antes del inicio del partido.

Podría haber alguna demora durante la aceptación de la solicitud de Cash Out, que podría variar dependiendo el deporte/mercado, por otro lado, en caso de un cambio de cuotas o suspensión de un mercado, la solicitud de Cash Out podría no realizarse. No está permitido colocar una apuesta y luego hacer Cash Out inmediatamente.

Las apuestas que se resuelvan usando el Cash Out, no se tomarán en cuenta para completar los requisitos de apuesta de ninguna oferta.

¿Qué tener en cuenta antes de cerrar una apuesta?

Debes saber que no hay un momento delimitado como el perfecto para hacerlo. Sin embargo, la posibilidad de cerrar una apuesta deportiva le da al usuario la posibilidad de hacerlo cuando lo crea necesario. Hay algunas cosas que se deben tener en consideración y te las presentamos a continuación:

No puedes determinar cuándo cerrar una apuesta, ya que esta función está predeterminada según la configuración de la casa de apuestas. En otras palabras, es el operador el que decide cuándo estará disponible esta función y no queda a criterio libre del usuario. Esta función a veces se bloquea en momentos determinados de los partidos.

Debes analizar las estadísticas. El momento ideal puede ser un gol en contra en un partido no esperado o quizás una tarjeta roja o lesión en un jugador clave. La gran ventaja que da esta opción es que le permite al usuario manejar el dinero de forma más precisa para minimizar pérdidas o asegurar ganancias.

No hay una regla fija sobre el cierre de apuesta, sino que es una elección personal de cada usuario. Son las estadísticas y los acontecimientos los que te van a marcar el momento justo sobre cuando elegir cerrar una apuesta.

Por último, es importante saber manejar esta herramienta, ya que hay partidos en los que conviene esperar al resultado final en vez de tomar una decisión apresurada al momento de hacerlo. Cabe destacar que esta acción no se puede cancelar y una vez que eliges cerrar apuesta deportiva, el dinero llega inmediatamente a tu cuenta.

Ventajas de cerrar una apuesta

Entre las ventajas de cerrar apuesta parcialmente, podemos encontrar las siguientes características:

Adaptabilidad : Es un recurso utilizable en casi cualquier momento, aunque cabe destacar que la casa de apuestas es la que determina cuándo puedes retirar el dinero. Puede usarse en tiempo real y en apuestas en vivo.

: Es un recurso utilizable en casi cualquier momento, aunque cabe destacar que la casa de apuestas es la que determina cuándo puedes retirar el dinero. Puede usarse en tiempo real y en apuestas en vivo. Control : El jugador puede liquidar una apuesta para salvaguardar el dinero apostado, evitando grandes pérdidas de su capital, así como la chance de asegurar parte del retorno potencial.

: El jugador puede liquidar una apuesta para salvaguardar el dinero apostado, evitando grandes pérdidas de su capital, así como la chance de asegurar parte del retorno potencial. Seguridad : Los apostadores no tan arriesgados sienten mayor seguridad al apostar sabiendo que el operador permite cerrar apuesta parcialmente. Eso permite minimizar los posibles riesgos de una pérdida cuando la apuesta no sale de la forma que uno quiere.

: Los apostadores no tan arriesgados sienten mayor seguridad al apostar sabiendo que el operador permite cerrar apuesta parcialmente. Eso permite minimizar los posibles riesgos de una pérdida cuando la apuesta no sale de la forma que uno quiere. Acción rápida: La opción de cerrar apuesta parcialmente es un “as bajo la manga” en momentos críticos donde la situación se puede complicar para la apuesta en cuestión, como en el caso de una expulsión o de un jugador clave.

Riesgo de cerrar una apuesta

Así como cerrar apuesta deportiva tiene varias ventajas, la utilización de esta herramienta también conlleva riesgos y te los detallamos a continuación:

Disminución de los potenciales retornos : En el caso que se decide cerrar apuesta parcialmente, el riesgo que conlleva es que los retornos pueden ser menores a los proyectados de forma inicial – e incluso menores al monto que se apostó inicialmente en caso de que las cosas no salgan según lo previsto.

: En el caso que se decide cerrar apuesta parcialmente, el riesgo que conlleva es que los retornos pueden ser menores a los proyectados de forma inicial – e incluso menores al monto que se apostó inicialmente en caso de que las cosas no salgan según lo previsto. Toma de decisiones apresuradas: La posibilidad de cerrar una apuesta promete ser muy atractiva, especialmente en circunstancias críticas, pero eso podría llevar a que el apostador cierre de manera anticipada una apuesta para sentirse seguro. Sin embargo, hay ocasiones en que tomar ese tipo de decisiones apresuradas puede acabar siendo una mala decisión.

La posibilidad de cerrar una apuesta promete ser muy atractiva, especialmente en circunstancias críticas, pero eso podría llevar a que el apostador cierre de manera anticipada una apuesta para sentirse seguro. Sin embargo, hay ocasiones en que tomar ese tipo de decisiones apresuradas puede acabar siendo una mala decisión. Uso excesivo de la herramienta: Al igual que otras estrategias, no es aconsejable utilizar indiscriminadamente este recurso, puesto que, a la larga, el apostador puede afectar su rentabilidad global.

Al igual que otras estrategias, no es aconsejable utilizar indiscriminadamente este recurso, puesto que, a la larga, el apostador puede afectar su rentabilidad global. Estrategia no siempre disponible: La opción de cerrar apuesta parcialmente no siempre se encuentra disponible, ya que hay ocasiones en la que la casa de apuesta bloquea la opción.

Preguntas frecuentes

¿En que deportes puedes cerrar apuestas?

La función de cerrar apuesta deportiva está disponible en todos los deportes que se encuentran a elección de cada casa de apuestas.

¿Cuánto tarda en reflejarse en mi cuenta?

Una vez que eliges cerrar una apuesta, el dinero que se retira se ve reflejado en la cuenta del operador de apuestas en cosa de segundos. El único caso en el que esto no pasa es si cerrar apuesta fue rechazado, y en ese caso, la operación se cancela completamente.

¿Mejores operadores donde cerrar apuesta?

La mayoría de los operadores de casas de apuestas que operan en Chile ofrecen la opción de cerrar una apuesta. bet365 fue uno de los primeros en hacerlo en el mercado latinoamericano y chileno, pero en la actualidad otros operadores como Betano y 1xBet también dan la opción.