El tema es parte del nuevo disco presentado por el guitarrista de Rage Against The Machine.

Tom Morello se encuentra promoviendo su más reciente trabajo discográfico The Atlas Underground Fire y para darlo a conocer el guitarrista de Rage Against The Machine presentó su cover para Highway to Hell, de AC/DC, en el que se ve acompañado por nada menos que Bruce Springsteen y el vocalista de Pearl Jam Eddie Vedder.

Morello aseguró que el disco es "una conspiración sonora clandestina de artistas que trabajan en ubicaciones dispares con el objetivo común de crear un nuevo género musical".

Mientras que sobre el cover en particular, el músico sostuvo que "nuestra versión de Highway to Hell rinde homenaje a AC/DC pero con Bruce Springsteen y Eddie Vedder, trayendo esta legendaria canción al futuro".

"Una de las mejores canciones de rock n' roll de todos los tiempos cantada por dos de los mejores cantantes de rock n' roll de todos los tiempos. Y luego dejo caer un solo de guitarra desgarrador", puntualizó.

En tanto, otros que colaboraron con esta placa son Phantogram, Chris Stapleton, Damian Marley, Bruce Srpingsteen, y Mike Posner.

El nuevo disco es el sucesor de The Atlas Underground, editado en 2018, y con el que Morello experimentó incluso con géneros que lo sacaron de su zona de confort.