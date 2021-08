Al fotógrafo no le gustó nada que lo trataran de "viejo rancio", tras declaraciones sobre Teresa Marinovic.

Jordi Castell dispara con todo contra influencer David Nicolás: "No pude con tanta mediocridad junta"

El fotógrafo Jordi Castell no esta para jugarretas y menos para recibir insultos. Así lo dejó claro en su más reciente publicación de Instagram, una en la que básicamente le respondió al influencer David Nicolás sin mencionarlo directamente.

Todo partió después de que en ua entrevista reciente, Castell comentó que "la encuentro brillante. La Tere Marinovic es nuestra nueva Kenita Larraín".

Ante eso, el popular David Nicolás reaccionó criticando al ex integrante de Primer Plano, tildándolo de "viejo rancio".

Viendo toda la batahola que provocó con sus declaraciones en la entrevista, Castell reaccionó desafiante en Instagram, indicando: "Funen y critiquen todo lo que quieran si les va a aliviar su frustración, resentimiento o rabia acumulada".

Pero ahora, al parecer decidió que tenía aún más que decir, porque hizo un segundo post en el que se refirió particularmente a la declaración de Nicolás.

"Tuve que ponerme mascarilla, lo siento. Pero es que no pude con tanta mediocridad junta", escribió en primera instancia. Eso, para luego añadir: "Como hay tantas malas versiones de pikachú, aparece un niño que se jura hijo de la plaza de la dignidad a injuriarme en base a la entrevista que di hace un par de días, inventando cosas que nunca dije".

"Entonces es bueno repasar que en el 89, un año después que ganó el NO, opción por la que voté, tuve el honor de trabajar en las fiestas Spandex y hasta me vestí de @madonna una noche y actué frente a cuatro mil personas. Un país donde todos los de mi género éramos tratados como sidosos y raros, por decirlo de una forma diplomática".

Además, continuó Castell, "he pasado una vida apoyando, compartiendo, respetando y visibilizando a cuanta diferencia haya en torno a la comunidad #lgbtq�� a la cuál pertenezco con orgullo".

Y en uno de los latigazos del repertorio más ácido de Jordi, luego lanzó: "como el humor negro es para gente elevada, no puedo responsabilizarme porque alguien que reprobó el ramo de peluquería no entienda que si estoy hablando de una señora que es de extrema derecha aludiendo a lo decadente de estar en política por espectáculo y no por vocación de servicio público, lo lamento".

"No me puedo hacer responsable si escogió un color de labial inapropiado. Jamás podría cerrar filas con alguna figura de nuestra fauna política que me trate como anómalo, enfermo o raro a mí o a cualquiera que sienta distinto".

"Que pasen una estupenda noche y @dior mediante, me hagan efecto estos cachureos en mis ojos soñados", concluyó.