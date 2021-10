En el espacio señalaron que la ex conductora de Intrusos estaría muy molesta por la salida de su compañero de La Voz de los que Sobran para unirse al nuevo matinal de Canal 13, situación que la periodista desmintió.

Ale Valle arremete contra Me Late por decir que tendría un conflicto con Mauricio Jürgensen: "Mentir ya es demasiado"

La periodista Alejandra Valle se refirió con dureza a un rumor que comenzó a circular en distintos medios y tras unos dichos emitidos por uno de los panelistas del programa Me Late, en donde comentaron sobre una supuesta mala relación entre la comunicadora y Mauricio Júrgensen.

El conflicto, según señalaron en el espacio de TV+, tendría su origen en el regreso del periodista a Canal 13 en donde será parte del nuevo matinal que reemplazará a Bienvenidos.

El panelista del espacio Manu González señaló que “Sus compañeros, se enteraron así como otros personajes famosos de este país, por la prensa, de que el señor Jürgensen volvía a Canal 13″.

Luego se refirió a su salida inicial del canal recordando sus motivos. "Ni la línea editorial, ni sus compañeros, ni el equipo de trabajo le daba su espacio, entonces claro, cuando conformas un proyecto pequeñito, que también tuvieron sus más y sus menos que de la noche a la mañana tú te vayas, pero no les comentes nada, chuta, por lo menos da un tiempo para que se preparen”.

Tras esto, irrumpió Sergio Rojas para señalar: “La que está encabritada, a mí me dijeron, es esa chica Valle (Alejandra). Me dijeron que está, pero te digo ya lucifer hecha mujer, porque considera que es una deslealtad, que obviamente Mauricio negoció sin contarles en qué estaba. Ahora a mi me parece que hay que ser bien caradura en el caso de Alejandra Valle que ha tenido varios desaciertos, que ha renegado de la farándula, siendo que la farándula le dio de comer".

La respuesta de Ale Valle.

Tras esto la comunicadora utilizó sus redes sociales para aclarar los dichos de los panelistas y desmentir la información que entregaron.

"Me avisan que en un programa de farándula dicen que yo estoy enojada con Mauricio Jürgensen porque se fue de La Voz de los que Sobran. Mauricio se fue el 17 de febrero. Podrían darse, al menos, el pequeño trabajo de escribir por WhatsApp y preguntar si es verdad lo que están diciendo”, comenzó señalando.

“Cosas que de verdad son incomprensibles, para mí al menos que trabajé durante años, que admiro a quienes hacen buen trabajo en la farándula todavía. Cualquier tipo de periodismo tiene las mismas reglas y lo mínimo es preguntarle a las fuentes. No nos preguntaron a ninguno, ni a Daniel Stingo ni a Rodrigo Herrera, ni a mí, cuyos teléfonos tienen. Lo lamento profundamente, pero mentir ya es demasiado”.