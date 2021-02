Alejandra Valle muestra los efectos que el coronavirus dejo en su cuerpo: "Odio un poco estas ojeras post covid"

Fue durante el mes de enero que la periodista anunciaba a través de sus redes sociales que había contraído coronavirus y que presentaba varios síntomas de le enfermedad.

En una publicación de Instagram la ex conductora de Intrusos señaló que " "Se confirmó que estoy con #covid_19 así que estaré unos días fuera", luego agregó "Abrazos para todes y a seguir cuidándonos pq este bicho es bien maldito. Tengo varios síntomas, el más persistente un sueño profundo #covid_19 #coronavirus".

Afortunadamente semanas después del anuncio y a través de la misma plataforma la integrante de La Voz de los que Sobran confirmó que ya se había recuperado indicando. "Estoy saliendo por fin del #covid_19. Es una enfermedad ruda, difícil. Hoy estuve en el programa y me cansé muchísimo. Pero estoy tan feliz de estar de salida ya. Gracias a todes los que me mandaron buenos deseos. De todo corazón: gracias, me siento más fuerte!!".

Recientemente la comunicadora volvió a usar sus redes sociales para referirse al contagio, esta vez para mostrar los impactos que tuvo en su cuerpo haberse contagiado del virus. "como que odio un poco estas ojeras post covid, que no se van" señaló en una de sus historias de Instagram.