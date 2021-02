Alejandra Valle cuenta que se esta recuperando del coronavirus: " Es una enfermedad ruda"

Hace algunas semanas la integrante de La Voz de los que Sobran, señaló a través de una publicación en Instagram que se había contagiado de coronavirus.

"Se confirma que soy positiva para #covid19 Estaré un poco desconectada por algunos días" señala en el post que compartió en su red social. Afortunadamente, dos semanas después de la publicación, el estado de salud de la periodista a mejorado, como detalló en la misma plataforma.

La ex conductora de Intrusos explica que a pesar de que el virus este dejando su cuerpo, si trajo consecuencias. "Estoy saliendo por fin del #covid_19. Es una enfermedad ruda, difícil. Hoy estuve en el programa y me cansé muchísimo. Pero estoy tan feliz de estar de salida ya. Gracias a todes los que me mandaron buenos deseos. De todo corazón: gracias, me siento más fuerte!!" indicó la comunicadora.

En las últimas 24 horas, en nuestro país se han registrado 2.829 nuevos contagios y la cifra total de pacientes diagnosticados con el virus desde el inicio de la pandemia asciende a 758.189. Sobre el proceso de vacunación, el gobierno anunció que hasta el momento, desde que empezó el plan de vacunación masiva 1.025.580 personas han sido inoculadas en el país.