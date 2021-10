La conocida actriz Alejandra Herrera estuvo presente en el programa de Canal 13 Los 5 Mandamientos, conducido por Martín Cárcamo, en donde reveló por qué rechazó participar en la exitosa teleserie Machos.

En el espacio la intérprete comentó que vivió una difícil situación cuando participó en la teleserie Amor a Domicilio lo que gatilló su decisión. “Viví una experiencia un poco dura después de Amor a Domicilio, entonces en un momento una persona que trabajaba en el canal (…) andaba con una Biblia bajo el brazo y me veía que yo sufría mucho”.

Asimismo, señaló que le costó adaptarse. “Sufría porque me encontraba en un mundo en que como que no encajaba. Era gallina de corral ajeno. Me sentía un poco rara y sentía que tenía un peso grande de que la gente me aceptara y aceptara mi trabajo”.

“Entonces ella me habló de Cristo, que tenía que recibirlo en mi corazón, y fue hermoso. La Biblia me ayudó mucho”, confesó.

La actriz señaló que le ofrecieron interpretar a una de las parejas de los hermanos Mercader. “Yo renuncié a Machos porque sentía que no estaba haciendo lo correcto, el lugar donde yo estaba, la estructura, era religiosa”.

“Fueron decisiones que uno toma, yo también me sentía cansada (…) y eso me ayudó a amarme a mí misma por lo que yo soy”.

“Estuve mucho tiempo fuera de la TV y luego llegó La Nany como un regalo precioso para mí, y también me hizo tomar decisiones como separarme, avanzar en mi vida y salir de la estructura religiosa que de alguna manera me atrapó”, expresó.