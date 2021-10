Gabriel Boric accedió a hacerse el test de drogas que le propuso José Antonio Kast en medio del debate presidencial, siempre y cuando el líder del Partido Republicano “traiga sus US$ 21 millones a Chile y pague impuestos”.

Continúan las réplicas por el debate presidencial de este lunes y el candidato de Apruebo Dignidad respondió a los cuestionamientos de J.A. Kast por su salud y el uso de drogas.

Recordemos que en el debate Boric le preguntó a Kast por la evasión de impuestos a través de sociedades en Panamá, pregunta que JAK buscó evadir e instó al diputado a realizarse test de drogas, presentar antecedentes médicos y revelar su cuenta bancaria.

Ante la interpelación, terminado el debate, Boric accedió a la demanda del líder y dijo que se realizará los test “cuando (José Antonio Kast) traiga sus US$ 21 millones a Chile y pague impuestos por ello”.

“No tengo ningún problema en hacerme test de drogas ni revelar las cuentas bancarias, no tengo ningún ‘trapito sucio’ que ocultar en aquello. Cuando (José Antonio Kast) traiga sus US$ 21 millones a Chile y pague impuestos por ello yo, al día siguiente voy con él a hacernos todos los test que estime pertinente”.

En cuanto a la respuesta dada por el candidato del Partido Republicano sobre la evasión de impuestos, Boric señaló que “es una respuesta claramente insuficiente, es muy paradójico que una persona que se declara ‘patriota’ esté tratando de evadir impuestos en Chile mediante sociedades en Panamá”.