Con las Elecciones Presidenciales del 21 de noviembre cada vez más cerca, los pactos ya definieron a sus candidatos rumbo al proceso hacia La Moneda. Estas votaciones previas se definieron ya sea Primarias, también vía Consulta Ciudadana y recolección de firmas en otros casos.

Así, las cartas que estarán en la papeleta del Servel serán Gabriel Boric (Convergencia Social) Sebastián Sichel (Chile Podemos +), Yasna Provoste (Unidad Constituyente), Eduardo Artés (Unión Patriótica), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista de Chile) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

Y por primera vez se realizará un debate televisivo con la mayoría de candidatos, aunque inicialmente el proceso contaría con todos, pero la situación de dos de ellos impidió que participen. Uno es el caso de Franco Parisi, quien se encuentra en Estados Unidos y ha sido noticia debido a su situación judicial.

Sobre esto, el candidato del Partido de la Gente tiene una orden judicial en su contra por el no pago de más de $207 millones de la pensión de alimentos, por lo que pidió asilo político en Norteamérica y al llegar a Chile tendrá arraigo nacional, según se informó.

Por su parte, MEO viene llegando de un viaje de México y debido a la cuarentena obligatoria no podrá estar presencial en el debate, por lo que alegó señalando "que se trata de una situación de discriminación arbitraria. Este formato no promueve la discusión pues, a priori excluye a un candidato -que no soy yo- por encontrarse fuera del país”.



Día y hora: ¿Cuándo es el Debate Presidencial de Chile?

El primer gran Debate Presidencial se realizará este miércoles 22 de septiembre a las 22:30 horas de Chile.



Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV el Debate Presidencial?



El Debate Presidencial será transmitidoen conjunto por CHV y CNN Chile, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CHV

Abierto

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

CNN Chile

DirecTV: 154 /1154 (HD)

Movistar:Canal 424 (SD)/Canal 817 (HD)

Claro TV:Chile:Canal 37



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Debate Presidencial?



Para ver en vivo la instancia rumbo a La Moneda por streaming podrás hacerlo en la señal online en vivo de CHV.