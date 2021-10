Bono Dueña de Casa | ¿Cuál es la fecha de pago y cuánto dinero me corresponde si soy beneficiaria?

Dentro de los bonos para mujeres disponibles, el Bono Dueña de Casa es uno de los beneficios que no requiere postulación para las jefas de hogar que quieran acceder. Para ello, deben cumplir con ciertos requisitos.

La indicación para poder tener el también llamado Bono de Protección es haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades; Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

La invitación se hace por medio de una Carta de Compromiso y del Plan de Intervención, la que se firma para comenzar la gestión y posterior pago del beneficio, el que inicia en una fecha próxima a las primeras sesiones de acompañamiento psicosocial (APS).

El Ministerio de Desarrollo Social entrega este Bono Dueña de Casa por dos años, en un beneficio que se entrega mensualmente. Los montos son los siguientes:

- Los primeros 6 meses el bono asciende a $18.400

- Desde el mes 7 al mes 12, el bono asciende a $14.003

- Desde el mes 13 al mes 19 el bono asciende a $9.627

- Desde el mes 19 al 25 el bono asciende a $13.40



¿Cuál es la fecha de pago del Bono Dueña de Casa?



Este Bono de Protección tiene un plazo de seis meses para cobrar el beneficio. En caso contrario, se entenderá que renunció al bono. Se puede cobrar a través depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador del hogar, o en la Cuenta RUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social.

Por otra parte, también hay un pago presencial en la caja de compensación Los Héroes y en las sucursales de Banco Estado correspondiente a su domicilio.

El pago se realiza según el siguiente orden de prioridad:

- Prioridad 1 : Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

- Prioridad 2 : Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

- Prioridad 3 : Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

- Prioridad 4 : Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 y 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

- Prioridad 5 : Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

- Prioridad 6 : En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.